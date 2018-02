Hüfingen Ein märchenhafter Fasnetauftakt in Hüfingen

Auch beim Rathaussturm und der Entmachtung von Bürgeremeister Michael Kollmeier ist wieder das Hüfinger Schwimmbad Aquari ein beherrschendes Thema

Schwimmen künftig die Berliner GroKo-Krokodile und die Hüfinger Bürger friedlich im Stadtbächli und Stadtbrunnen nebeneinander her und lösen so das Problem des immer maroder werdenden Hüfinger Aquari-Bades? So sieht es zumindest künftig aus, wenn es nach den Vorstellungen der Hüfinger Narrenzunft und Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier geht. Beim närrischen Rathaussturm am gestrigen Schmutzige Dunschtig jedenfalls wurde diese Möglichkeit dem versammelten Narrenvolk vom Rathausbalkon herunter verkündet.

Ansonsten hatte Hüfingens Stadtoberhaupt dem Narrenansturm am Vormittag kaum etwas entgegenzustemmen und mußte den Narrenräten um Zunftchef Thomas Schmid trotz Bestechung mit Bier und reichlich Wurstsalat den symbolischen Rathausschlüssel widerwillig übergeben.

Der Narrennachwuchs aus den Kindergärten und der Grundschule hatte sich für den Umzug am Nachmittag schon lange vorbereitet und konnte es kaum erwarten: Märchenhafte Themen mit Zwergen und Wichteln, Räubern, Froschkönigen und anderen fantastischen Gestalten wurden beim Gang über die närrische Flaniermeile von vielen Gästen am Straßenrand bewundert.

Die Stadtmusiker bildeten mit dem Narrenmarsch den traditionellen Startschuss für den Umzug, der ganz friedlich und störungsfrei verlief – auch ohne zahlreiche Ordnungshüter. Für die Narrenzunft bedeutet die Aufhebung der zuerst angekündigten strengen Auflagen eine große Erleichterung und verspricht eine glückselige Fasnet.

Der Narrenbaum fällt mit einer Länge von 22 Metern in diesem Jahr besonders groß aus, dennoch schafften es die Zimmermänner, unter Mithilfe der Bärcheappeli, diesen stolzen Baum problemlos in die Vertikale zu hieven. Seit 1934 wird in Hüfingen ein Narrenbaum aufgestellt und noch nie ist dabei etwas Ernsthaftes passiert.

Nachdem das gelungene Aufstellen mit den Klängen der Stadtmusik gefeiert wurde, zog es die Narren in die Festhalle. Auch die neue und gut gelungene Appeli-Beiz im alten Löwen-Kino war Treffpunkt.

