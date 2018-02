Hüfingen Ein Bergesel übernimmt das Zepter

Manuel Bäurer ist neuer Narrenvater in Fürstenberg und füllt als erster Bergesel diesen Posten aus.

Fürstenberg (bom) Die Wahl des neuen Narrenvaters in Fürstenberg fand erstmals unter der Regie der Narrenzunft der Bergesel statt. Ort des Geschehens war das altehrwürdige Gasthaus "Kranz", dessen Gastronomie weiterhin für externe Mietzwecke zur Verfügung steht. Bis tief in die Nacht dauerte die originäre Wirtschaftsfasnet, die mit einigen Programmpunkten diverser Fürstenberger Cliquen überraschte. Einen Ehrenplatz bekamen die Altnarrenväter zugewiesen, die aus der ersten Reihe das Geschehen beobachteten.

In dem voll besetzten Lokal waren auch Narren der benachbarten Neudinger Klosterzunft zu Gast. "Dass es sowas hier gibt – Chapeau!", lobte der zweite Zunftmeister der Klosernarren, Jürgen Matt, die noch junge Bergesel-Zunft für ihre Courage, Verantwortung zu übernehmen. Sein Kollege Helmut Deusch klagte unterdessen über einen klammen Geldbeutel, der durch seine Rente auch nicht gerade voller werde.

Derweil zogen die Narrenväter ein Spektakel ab, das in den Neuwahlen des Narrenvaters mündete. Mehrere Kandidaten standen bereit, am Ende fiel die Wahl eindeutig zu Gunsten von Manuel Bäurer aus. Erstmals in der über 20-jährigen Geschichte der Fürstenberger Narrenväter trägt ein Bergesel das Zepter. Seine Hauptaufgabe wird es sein, die Zusammenarbeit zwischen dem eloquenten Club und der Narrenzunft zu forcieren.