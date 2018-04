Hüfingen Dreiste Diebe klauen Seniorin in Hüfingen die EC-Karte

Nachdem sie an der Kasse mit EC-Karte bezahlt hatte, wurde eine 82-Jährige von zwei Männern in ein belangloses Gespräch verwickelt. Anschließend stellte die Frau fest, dass ihr der Geldbeutel fehlte

Dreiste Diebe haben am Donnerstag, gegen 14.35 Uhr, in einem Supermarkt in der Bregstraße zugeschlagen. Laut Polizei habe eine 82-jährige Kundin an der Kasse ihren Einkauf mit der EC-Karte bezahlt. Nachdem sie die Kasse passiert habe, sei sie von zwei Männern angesprochen worden, die sich zuvor in der Warteschlange hinter ihr befunden haben. Die beiden Personen verwickelten die Frau in ein belangloses Gespräch. Im Anschluss daran habe sie bemerkt, dass der Geldbeutel samt EC-Karte fehle.

Rund fünf Minuten nach der Begegnung hoben die beiden Unbekannten mit der gestohlenen EC-Karte an einem nahegelegenen Geldautomaten einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag ab. Die Personen werden laut Polizei wie folgt beschrieben:

Täter 1: Schwarze Haare, Vollbart, etwa 185 Zentimeter groß, zirka 35 Jahre alt, gepflegte Erscheinung, sprach französisch.

Täter 2: Etwa 160 Zentimeter groß, untersetzte Figur, etwa 40 bis 50 Jahr alt, trug blaue Jeans und ein gestreiftes blaues Hemd.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771/83783-0 entgegen.