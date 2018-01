Hüfingen Drei Monate im ewigen Eis: Elisa Merz aus Mundelfingen forschte in der Antarktis

Eine Forschungsreise führte die 26-jährige Mundelfingerin Elisa März 2016 in die Antarktis. Sie berichtet von der stürmischen Überfahrt, Tauchgängen im Eiswasser und lauernden Raubtieren

Die Natur habe sie schon immer fasziniert, sagt Elisa Merz. Sie erklärt: "Wenn man auf dem Dorf groß wird, dann lernt man, Dinge zu beobachten. Dass aus einer Raupe ein Schmetterling wird, oder aus Kaulquappen mal Frösche, das gehört einfach dazu."

Dieses Interesse hat die 26-Jährige schließlich zu einem Biologie-Studium an die Universität nach Rostock geführt. Warum so weit im Norden? Nur einige Universitäten in Deutschland bieten Kurse in Meeresbiologie an. Und die sind, logisch, auch am Meer.

Während des Studiums wird Merz auf ein Angebot des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz Zentrum für Polar und Meeresforschung, aufmerksam. Es geht um eine Forschungsreise in die Antarktis. Drei Monate im ewigen Eis. Sie bewirbt sich und wird genommen. Kein Wunder, erfüllt sie schließlich die Auflagen und kann einige Bonuspunkte mitbringen: Sie spricht spanisch, hat etliche Praktika entlang der südamerikanischen Küste absolviert, von Patagonien bis Ecuador, und ist zertifizierte Forschungstaucherin. "Dazu muss man knapp 100 Tauchstunden ableisten, vor allem in der Ostsee und der Schweriner See", sagt Merz.

Im Oktober 2016 geht es schließlich Richtung Süden, in die Antarktis. Die Expedition findet auf der argentinischen Station Carlini statt, die vom Militär unterstützt wird. Von der argentinischen Küstenstadt Mar del Plata geht es mit dem Schiff über die sogenannte Drake-Passage bis zur King George Island, Antarktis. Die Fahrt dauert zehn Tage: "Ich war schon öfter auf Forschungsreisen. Aber dieses Mal hab ich Tabletten gegen die Seekrankheit geschluckt." Diese Breitengrade werden auch als "Roaring Forties" (engl.: Brüllende Vierziger) bezeichnet. Winde aus westlicher Richtung sorgen dort das ganze Jahr hindurch für unbeständiges Wetter und hohen Seegang. "Ich war noch nie so froh, Land zu sehen", beschreibt Merz.

Die argentinische Station ist ein Miniaturdorf, wenige Häuser, hauptsächlich Container. Ein Mikrokosmos, der nicht viel Kontakt zur Außenwelt hat. Einmal im Jahr wird gebracht, was für das Überleben notwendig ist. Ärzte sind vor Ort. Im Notfall gelingt es nicht immer, rechtzeitig wegzukommen. "Wir waren damals die ersten Menschen, die sie dort seit April gesehen haben", so Merz. Die Gruppe bringt Neuigkeiten mit – und Krankheiten. "Es ist immer erfreulich, wenn neue Menschen auf die Station kommen. Die bringen allerdings auch immer neue Erreger mit. Vor Ort gibt es keine, mit der Zeit entwickeln alle entsprechende Antikörper."

Merz beschäftigt sich in der Antarktis mit dem Stickstoffkreislauf und probiert eine Messmethode aus, die in dieser Region noch nie zuvor genutzt wurde: "Ein Experiment lief 24 Stunden und ich musste in gewissen Abständen proben nehmen. Das heißt: Zwei Stunden Schlaf, schnell raus ins Labor. Man funktioniert", erklärt die Wissenschaftlerin. Alles immer bei Tageslicht, die Sonne geht nicht unter.

Bevor die Proben im Labor untersucht werden, müssen sie erst geholt werden, und zwar aus dem Meer. Dazu steigt Merz selbst in den Taucheranzug und wird in das kalte Wasser hinabgelassen: "Ich mag es, ganz allein unter Wasser zu sein. Es ist ruhig und niemand quatscht dir dazwischen. Die Zeit vergeht wie im Flug. Gefahr besteht durch Orcas und vor allem Seeleoparden. Sie sind etwa drei Meter groß und fressen hauptsächlich Pinguine. Wenn die gesehen wurden, hat man etwas gewartet und zur Not eben abgebrochen", sagt die 26-Jährige." Beim Tauchen ist sie mit einem Seil gesichert und kann von oben aus dem Boot gelotst und schnell wieder an Bord geholt werden. Ein weiterer Taucher ist dort einsatzbereit. Wenn etwas passieren sollte, kann er sofort zur Hilfe eilen.

Zurück geht es nach der Zeit von einem chilenischen Flughafen aus. Mit einer Hercules, einem Transportflugzeug. Von der Antarktis etwa acht Stunden bis nach Buenos Aires. Von der Antarktis in ein subtropisches Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit und über 30 Grad Temperatur: "Es war wie eine Wand aus Hitze."

Merz würde jederzeit wieder hinab ins ewige Eis: "Nicht nur der wissenschaftliche Aspekt macht es so interessant. Auch menschlich ist es das. Man lebt ja wie in einer Blase. Als damals Trump gewählt wurde, haben wir das erst viel später mitbekommen."

Der Vortrag

Elisa Merz wird für die Volkshochschule Baar über ihren drei Monate langen Aufenthalt in der Antarktis berichten. Ihr Vortrag "Die Antarktis – Ein Forschungsaufenthalt" findet am Sonntag, 11. März, um 18 Uhr im Mundelfinger Bürgersaal statt. (guy)