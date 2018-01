Hüfingen Drei Bälle für die Fasnetzeit: Was die Hüfinger Saalfasnet zu bieten hat

Wer zur Fasnet in Hüfingen einen Ball besuchen möchte, dem stehen verschiedene Angebote zur Auswahl: Ob Kolping, Zunft oder Turner

Die Fasnet steht bevor und steht 2018 schon sehr früh an. Das bedeutet, dass auch in Hüfingen bereits im Januar die ersten närrischen Programmpunkte auf dem Fasnetsfahrplan auftauchen.

Wer besonder die Saalfasnet im Blick hat, der kann sich in Hüfingen auf drei große Bälle freuen: Kolpingball, Zunftball und Turnerball.

Den Auftakt macht am Samstag, 27. Januar, und Sonntag, 28. Januar, der Kolpingball in der Hüfinger Festhalle. Der Ball findet an zwei Tagen statt. "Wir machen das immer so. Am Samstag geht es um 19.30 Uhr los, am Sonntag beginnt die Veranstaltung zu einer früheren Uhrzeit, bereits um 17.30 uhr und ist daher familienfreundlicher", sagt Gerald Schafbuch, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Hüfingen. Motto für 2018 ist "In geheimer Mission", in Anlehnung an spionage- und Agentenfilme. Für den Ball können bis Sonntag, 21. Januar, Plätze online reserviert werden. Unter www.kolpingball.de kann eine Reservierung ab zwei Personen gemacht werden.

Der Zunftball der Hüfinger Narrenzunft startet am Samstag, 3. Februar. Um 18.30 Uhr öffnen sich die Pforten der Hüfinger Festhalle zum Einlass. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Der Ball 2018 steht unter dem Motto "Groß und bunt, d‘ Fasnet kunnt". Kartenverkauf ist von Montag, 29. Januar, bis Freitag, 2. Februar, in Rosis Blumenladen. Am Veranstaltungstag können in der Festhalle von 10 bis 11 Uhr noch Karten gekauft werden.

Der Hüfinger Turn- und Sportverein eröffnet seinen Fasnetsball schließlich am Samstag, 10. Februar, für die Besucher. Um 19.30 Uhr starten die Turner in der Hüfinger Stadthalle mit ihrem närrischen Programm in den Abend. 2018 steht ihr Fasnetsball unter dem Veranstaltungs-Motto: "150 Jahre TuS – Next Generation."