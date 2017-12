Hüfingen Drei Autos krachen auf der B 27 bei Hüfingen aufeinander

Einen Moment nicht aufgepasst und schon war es passiert: Eine 23-jährige Golffahrerin hat einen Auffahrunfall verursacht.

Die junge Frau war Mittwoch, kurz vor 7 Uhr, auf der Bundesstraße 27 bei Hüfingen in Richtung Behla unterwegs. Auf dieser Strecke kam es aufgrund des hohen Verkehrsauskommens zu einem Rückstau, den die VW-Fahrerin zu spät erkannte. Trotz einer Vollbremsung krache sie in einen Mercedes, der sich wiederum auf einen VW Tiguan schob. Bei dem Unfall entstand an den drei Autos ein Schaden von knapp 4000 Euro.