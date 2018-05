Hüfingen Der Hüfinger Klaus Käfer feiert seine Primiz

Er ist ein Sohn der Stadt und vergangene Woche hat ihn Erzbischof Stephan Burger zum Priester geweiht. Nun hat der 33-Jährige Klaus Käfer seine erste heilige Messe in Hüfingen zelebriert und die Gläubigen begeistert.

Ein himmlisches Erlebnis war die Primiz von Klaus Käfer, die in der Pfarrkirche St. Verena und Gallus am Pfingstsonntag seine erste heilige Messe hauptverantwortlich zelebrierte. Der Hüfinger wählte einen kurzweiligen und heiteren Verlauf, in dem er die Gläubigen mit seiner Liebe zu Gott und seiner Überzeugung für den Glauben fesselte. Aus der Stimme des Neupriesters war Begeisterung für eine permanent fordernde, aber auch schöne Berufung herauszuhören. Sie ist eine Basis dafür, die Mitmenschen vom Glauben an Gott zu überzeugen, dem er zum Ende seiner Primiz als "coolste Socke ever" dankte.

In der Vorwoche im Freiburger Münster von Erzbischof Stephan Burger zum Priester geweiht, zeigte sich Käfer während seiner Primiz offen gegenüber seiner neuen Aufgabe, die ihm jede Menge Abwechslung bieten würden. Musikalisch wählte er mit den "Church Goovers" eine Band aus, die mit ihrem Auftritt den kurzweiligen Ablauf des festlichen Gottesdienstes mit traditionellem und modernem geistlichen Liedgut im Popsound beflügelte.

Klaus Käfer wählte für seine Primiz eine Reihe seelsorgerischer Co-Zelebranten, mit denen er zu Beginn der heiligen Messe in die Pfarrkirche zu festlichen Orgelklängen einmarschierte. An der Spitze des Trosses waren mit den Fahnenträgern der Kolpingfamilie und der Schächerkatzen auch zwei Vereine dabei, in denen Käfer bis heute aktiv mitwirkt. Dutzende von ehemaligen und aktuellen Ministranten und Oberministranten folgten.

Für Heiterkeit sorgte Norbert Boos in einer Lesung aus der Apostelgeschichte, die er in heimatlichem Dialekt vortrug. Um das Verständnis untereinander und füreinander ging es auch Diakon Jens Sowa, der in seiner Predigt das Sprachengewirr, das den Turmbau zu Babel verhinderte, mit den heutigen Meinungsverschiedenheiten verglich, welche Projekte wie den Flughafenneubau in Berlin verglich. Er wünschte deshalb Klaus Käfer viel Erfolg während seinem Wirken, sowie offene und lebendige Gemeinden, in denen es ihm stets gelingen möge, die Sprache der Gläubigen zu sprechen.

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Harald Weh wünschte dem Hüfinger Neupriester, dass seine Offenheit für Gott, seine Mitmenschlichkeit und sein Selbstvertrauen stets eine gute Basis für tatkräftige Glaubensgemeinschaften bilden. Die finalen Orgelklänge der "Te Deum Fanfare" von Marc Antoine Charpentier beendeten eine festliche Messfeier, die nahtlos in ein Pfarrfest auf dem Kirchenvorplatz überging.

Dort nahm Käfer die Glückwünsche zahlreicher Menschen entgegen, als zwei Sattelzugmaschinen mit lautstarkem Hupen vor der Kirche überraschten. Sie waren gekommen, weil sich Käfer während seiner Freizeit seit einigen Jahren für Hilfstransporte nach Rumänien hinter das Steuer eines Lastwagens setzt.