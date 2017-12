Hüfingen Das sind die Hüfinger Hingucker 2018

Viele Termine und Feste stehen im neuen Jahr an, das Stadtbächlifest steigt traditionell vor den Sommerferien.

Hüfingen – Auch im kommenden Jahr bietet Hüfingen eine Fülle von Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter. Den Höhepunkt stellt mit Sicherheit das Stadtbächlifest dar, das in einem Zeitrhythmus von jeweils vier Jahren die Hauptstraße zwischen dem Stadttor und der Sparkasse in ein Laubendorf voll guter Laune und Stimmung verwandelt. Zahlreiche Hüfinger Vereine bieten vom Samstag, 21. Juli, bis Montag, 23. Juli, ganz unterschiedliche kulinarische Kostbarkeiten für die Gäste an. Ein kulturelles Rahmenprogramm für große und kleine Besucher auf der Bühne vor dem Rathaus macht das dreitägige Stadtbächlifest zu einem besonderen Erlebnis für die ganze Familie.

Unter dem Motto "Kostbarkeiten der Heimat entdecken" laden vom 28. bis 29. April in Zusammenarbeit mit der Stadt Hüfingen, dem Schwarzwaldverein und Intersport Denzer die 3. Hüfinger Wandertage dazu ein, die Naturschönheiten rund um Hüfingen kennen zu lernen. Dabei wird Wanderführer Tilmann von Kutzleben am Samstag, 28. April, bei einer Rundwanderung die Wanderfreunde auf dem Genießerpfad durch die wildromantische Gauchachschlucht führen. Ein geselliger Abschluss findet mit einem Hock am Kiosk Wutachmühle statt. Am 29. April ist eine Tour durch einen der Stadtteile geplant.

Das Fronleichnamsfest mit dem einzigartigen kunstvollen Blumenteppich von 450 Metern Länge wird am Donnerstag, 31. Mai, gefeiert. Das Entstehen des großen Blumenteppichs hängt von der Vegetation ab. Aber auch ohne viele Blüten wird das Fest im üblichen Rahmen mit einer Prozession durch die Hauptstraße mit vier sehenswerten Altarteppichen gefeiert.

Die 40-jährige Partnerschaft mit der französischen Stadt Ornans wird vom 21. Juli bis 5. August mit einer Ausstellung von Gustave la Fond und Karin Seitz gefeiert.

Das urige Römerfest lädt am Samstag und Sonntag, 1. und 2. September, seine Gäste auf die Wiese beim Römerbad ein. Das Gelände um die römische Badruine wird stets im Zwei-Jahres-Rhythmus zur Kulisse, in der das zivile und militärische Leben der Römer und Alamannen wie vor 2000 Jahren erlebt werden kann. Zahlreiche Mitmachaktionen und ein Programm für Kinder machen das Römerfest zu einem Erlebnis, bei dem man die Geschichte der Römer hautnah spüren kann.

Beim Internationalen Töpfermarkt am zweiten Septemberwochenende ist es schon lange Tradition, dass ganz Hüfingen im Zeichen der Keramikkunst steht. Am 8. und 9. September lockt der Markt in der idyllischen Hinterstadt zahlreiche Liebhaber und Kenner dieser Handwerkskunst nach Hüfingen. Die Mischung aus hochwertiger Gebrauchskeramik mit künstlerischen Unikaten stammt von handverlesenen Künstlern aus dem gesamten Bundesgebiet und den Nachbarländern.

Die vorweihnachtliche Stimmung in Hüfingen wird am Freitag, 30. November, mit dem "Open-Air-Kino unterm Weihnachtsbaum" eröffnet. Zum ersten Mal erstrahlen an diesem Abend die über 13 000 Kerzen am größten Weihnachtsbaum der Region. Neben kulinarischen Leckereien werden in stimmungsvoller Atmosphäre bei Glühwein und Punsch Filme für kleine und große Besucher gezeigt.

Der bekannte Hüfinger Kloosemärt lädt am 4. Dezember zu einem Bummel über die bunte Marktmeile von der Sparkasse bis zum Stadttor ein. Die bunte Mischung aus einem Krämer- und Nikolausmarkt verbreitet eine einmalige Stimmung, die am Abend durch den Besuch des Nikolauses sowie weihnachtliche Klänge bei Bratwurst und Glühwein besonders heimelig wirkt.