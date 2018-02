Auf dem Bauernhof ist was los: Beim Mundelfinger Umzug sind Kühe, Geißen, Farmer und viele andere ländliche Gruppen dabei.

An einem halben Dutzend Stationen hatten die Teilnehmer die Möglichkeit sich zu stärken und von dem strapaziösen Marsch durch das Schneegestöber zu erholen. Am Abend ging es in die Destination Aubachhhalle, wo bis zur fortgeschrittenen Stunde gefeiert wurde. Die Zunftkapelle machte Stimmung.