Acht Aktive halten aktuell das DRK in dem Hüfinger Teilort lebendig. Einst war die Abteilung größer als die Truppe im Kernort.

Das Deutsche Rote Kreuz ist eine große Hilfsorganisation, die es sich zum Ziel gemacht hat, Menschen in schwierigen Situationen zu helfen. Die DRK-Ortsgruppe Fürstenberg feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Sie ist dem Ortsverein Hüfingen angeschlossen, den es bereits seit 110 Jahren gibt. Am Freitagabend bei der Generalversammlung wird das Jubiläum im kleinen Rahmen gefeiert. Die Zeiten waren schon besser: Derzeit hat das Fürstenberger Rote Kreuz lediglich acht Aktive.

Entstanden ist die Fürstenberger Gruppe aus einem Ersten Hilfe Kurs, der im Frühjahr 1967 angeboten wurde. Schon am 1. Dezember des gleichen Jahres wurde im ehemaligen Schulhaus die DRK-Ortsgruppe Fürstenberg aus der Taufe gehoben. Für die Gründung hatten sich der damalige Landrat und DRK-Vorsitzender Robert Lienhart zusammen mit Gerhard Potthast und Robert Lattig sowie weitere Mitglieder eingesetzt. Es war erklärter Wunsch, dass ein Rettungsdienst auch im ländlichen Raum und in entlegenen Dörfern verfügbar sein sollte.

Schnell fanden sich etliche Mitstreiter, denn durch eine Mitgliedschaft bei Feuerwehr oder Rotem Kreuz konnte man die Feuerwehrabgabe für männliche Bürger umgehen. So entschied sich auch der heutige Bereitschaftsleiter Armin Hensler, der mit 15 Jahren nach einem DRK-Kurs für den Moped-Führerschein in die Ortsgruppe Fürstenberg eintrat. Die Gruppe wuchs in ihrer Glanzzeit schnell auf mehr als 30 Mitglieder an und übertraf damit sogar noch die Hüfinger DRK-Truppe.

Mitglieder der ersten Stunde waren Klaus Engesser, Johannes Frank, Heinz Mayer, Frieda Erhard, Markus Erhard, Martin Gut, Reinhold Mayer, Olga Müller, Walter Vetter, Gerhard Werner, Ellen Kreuter, Karl Gut, Gerhard Potthast, Helmut Ziganczuk, Klara Vetter, Werner Mayer, Hubert Straub und Waldtraud Schild. Wenige der Gründungsmitglieder sind sogar noch aktiv dabei, andere aus Altersgründen nicht mehr und einige sind bereits verstorben. Der erste DRK-Ortsgruppenleiter Gerhard Potthast bildete die junge Gruppe weiter aus. Seit 1969 nimmt die DRK-Ortsgruppe an der jährlichen Herbstprobe der Freiwilligen Feuerwehr teil. Viele Aufgaben wie Bereitschaftsdienste, Einsätze, Blutspenden und Sozialdienste wurden von den Bereitschaftsleitern aus Fürstenberg koordiniert. Nachdem bei einem schrecklichen Unfall in den 70er Jahren in Fürstenberg zwei Männer in einer Jauchegrube gestorben waren, sorgte Gerhard Potthast für die Anschaffung eines Sauerstoffgerätes, um künftig schnell vor Ort Menschenleben retten zu können.

In den 90er Jahren wurde ein Ausbildungsraum für die DRK-Mitglieder im Feuerwehrhaus hergerichtet. Der erste Blutspendetermin fand im Jahr 1995 statt. Mitglied Richard Mantel spendete dafür ein ganzes Spanferkel, das während des Blutspendens verlost wurde.

Im Jahr 1999 bildete sich eine Jugendrotkreuzgruppe, die anfangs gut funktionierte. Mit Alexander Buttler wurde im Jahr 2003 sogar ein Bundestreffen des Jugendrotkreuzes in Fürstenberg ausgerichtet. Heute gibt es mangels Nachfrage keine Jugendgruppe mehr.

Dafür hat die Pfingstwanderung der DRK-Ortsgruppe eine lange Tradition. Diesen launigen Ausflug, an dem jeder mitmachen kann, gibt es nunmehr ebenfalls seit 50 Jahren und die Nachfrage ist immer noch ungebrochen groß.