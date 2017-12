Donaueschingen Bläserklasse nimmt an Fahrt auf - viele Vorteile für Musikernachwuchs

Kooperation der Musikschule, der Stadtmusik Hüfingen und der Lucian-Reich-Schule birgt viele Vorteile für den Musikernachwuchs

Seit Oktober gibt es in Hüfingen an der Lucian-Reich-Schule eine Bläserklasse. Die ursprüngliche Idee des Vorsitzenden der Hüfinger Stadtmusik, Stefan Limberger, sowie des inzwischen zum Dirigenten gewählten Markus Burger wurde nach der Erarbeitung eines Konzeptes schnell realisiert.

Das Erfolgsrezept ist offensichtlich die Kooperation und unkomplizierte Zusammenarbeit zwischen der Musikschule Donaueschingen, der Stadtmusik Hüfingen und der Lucian-Reich-Schule. Rund 20 Schüler der Klassenstufe drei haben sich entschieden mitzumachen und werden freitags im Gruppenunterricht von Pädagogen der Musikschule Donaueschingen direkt an ihrer Lucian-Reich-Schule an verschiedenen Blasinstrumenten unterrichtet. Das biete schon einen Riesenvorteil, denn die Kinder müssen von den Eltern nicht nach Donaueschingen gebracht und wieder abgeholt werden.

Zur Auswahl stehen verschiedene Instrumente wie Horn, Posaune, Saxofon, Klarinette, Trompete, Querflöte und Schlagzeug. Alle diese Instrumente wurden für die Schüler von der Stadtmusik zu diesem Zweck angeschafft. "Bestandteil des Konzepts war von Anfang an, die Musikschule mit ins Boot zu holen", sagt Markus Burger, der einen Teil des Musikernachwuchses selbst unterrichtet. Die Leiterin der Musikschule in Donaueschingen Katrin Bleier war von der Idee dieser Zusammenarbeit sofort begeistert, wie auch der Schulleiter Franz Dury von der Lucian-Reich-Schule und Bürgermeister Michael Kollmeier. "Es hat mich sehr gefreut, dass die Umsetzung schnell und tatkräftig sowie die Organisation so unkompliziert waren", sagt Katrin Bleier, die ebenfalls freitags die Kinder unterrichtet.

Diese sind mit Begeisterung bei der Sache. "Mit der Bläserklasse können wir Kinder für ein Instrument begeistern, zu dem es sonst vielleicht nicht so den Zugang gefunden hätte. Das ist von großem Vorteil", so Burger, der die Leitung der Bläserklasse übernommen hat. "Ziel ist es, die Kinder nach einem halben Jahr in einem kleinen Orchester zusammen spielen zu lassen." Die Bläserklasse soll auf die vierte Klassenstufe ausgeweitet werden, damit die Kinder in zwei Jahren eine erste solide Ausbildung genießen können. Ein weiterer Schritt wäre dann der Übergang in die Jugendkapelle der Stadtmusik. Denn auch hier erhofft man sich, dass der ein oder andere junge Musikernachwuchs später einmal aktiv im Orchester mitspielt.