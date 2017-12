Hüfingen Bis(s) zum Herzinfarkt Spaß auf der Bühne

Das Mundelfinger Theater beleuchtet den Ehe-Alltag und ganz schnell bewahrheitet sich: Daheim ist's am besten. Das beweist die turbulente Geschichte von echten Blutsaugern und wahrer Liebe.

Mundelfingen – Der Ehealltag hat drei Paare längst ergriffen, Männer und Frauen haben sich nur noch das Übliche zu sagen. Bis in der Nachbarschaft ein attraktiver Herr einzieht, der in den Augen der Frauen so ganz und gar den Vorstellungen von einem echten Mannsbild entspricht. Um diesem Schönheitsideal von einem Kerl näher zu sein, nehmen die Ehefrauen, gespielt von Kathrin Parthie, Lisa Metzger und Marie-Therese Bäurer, sogar schmerzliche Erfahrungen im Dornengestrüpp in Kauf. Ihren Ehemännern Peter Kuhrt, Michael Kindler und Dominik Mäder geht diese amouröse Situation einen Schritt zu weit und so schmieden sie mit dem neuen Nachbarn einen Plan.

Der Beginn des Weihnachtstheaters 2017, das unter der Leitung der Musikkapelle stand, hatte es also in sich. Durch die Wahl der schlicht gestalteten Kulisse lenkten die Akteure die Aufmerksamkeit auf das Schauspiel. Die Akteure entführten das Publikum ohne großen Prolog mitten in das Geschehen des Alltagslebens hinein.

Von wegen Traum-Mann

Kurzweilig und heiter erlebten die Zuschauer in drei Akten, dass es zu Hause eben noch immer am besten ist. Denn schon bald stellte sich der vermeintliche Traum-Mann, gespielt von Patrick Späth, als ungeheuerlich heraus. Sehr zur Freude der Ehemänner nannte er sich Draco aus Transsylvanien und saugte vermeintlich mit einem Biss das Blut der geschwätzigen Plaudertasche Frieda, alias Denise Heizmann. Das alles war den Ehefrauen zu viel und so näherten sie sich Stück für Stück ihren zwischenzeitlich auf dem Fitness-Trip wandelnden Männern wieder an. In die Rolle der Loretta Baretta, die als coolste Frau des Universums und Therapeutin von Draculas Bisswunden auftrat, schlüpfte Saskia Welte.

Im Schlussakt hieß es "Ende gut – alles gut". Die drei Ehepaare hatten sich wieder, der Graf fand in seiner Therapeutin die Partnerin für das Leben. Nur für die gefesselt zurückgelassene Frieda blieb kein Mann mehr übrig. Das Weihnachtstheater war auch das Debüt für Florian Merz, der seine Rolle als Fitnesstrainer bravourös meisterte, Regie führt seit über einem Jahrzehnt Peter Kuhrt. Zum Auftakt stimmte eine Formation der Musikkapelle das Publikum mit weihnachtlichen Weisen auf die Aufführungen ein.

Das Ensemble

In diesem Jahr gehörten Denise Heizmann, Marie-Therese Bäurer, Lisa Metzger, Saskia Welte, Kathrin Parthie, Peter Kuhrt, Michael Kindler, Patrick Späth, Dominik Mäder und Debütant Florian Merz zum Schauspielensemble. "Der Biss zum Herzinfarkt" ist eine Komödie aus der Feder von Jasmin Leuthe. (bom)