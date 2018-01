Hüfingen Biber nagt an Geduld der Räte: Konzept ist bereits in Arbeit

Biber nagt an Geduld der Räte: Konzept ist bereits in Arbeit

Biber nagen bereits schon an Hüfinger Bäumen und sind an verschiedenen Stellen der Gemeinde in Erscheinung getreten. Die Hüfinger Stadträte fordern jetzt die Ausarbeitung eines Biberkonzeptes, das den Umgang mit der geschützten Art regelt

Der Biber nagt nicht nur immer häufiger entlang der Gewässerstreifen im Schwarzwald-Baar-Kreis, sondern auch an den Nerven vieler Stadtverwaltungen und Bürger.

Das größte europäische Nagetier breitet sich in der Region immer weiter aus, gelangt über die Flussläufe in weitere Gebiete. So ist er auch in mehreren Hüfinger Gewässern bereits beheimatet. "Der Biber breitet sein Gebiet aus und eine Zunahme der Art findet statt", berichtete Peter Marx den Hüfinger Stadträten. Marx beschäftigt sich mit der Ökopunktbilanz sowie der Biotopvernetzungsplanung der Stadt.

Wie jedoch geht man mit dem Tier um? Dazu gibt es gegensätzlich Auffassungen. Untergräbt er einerseits Böschungsränder, nagt die Rinde von Bäumen ab, fällt ganze Hölzer oder staut Wasserläufe, sorgt er jedoch auch dafür, dass neuer Lebensraum entsteht. Durch das angestaute Wasser an einem Biberdamm ergibt sich ein Biotop zahlreicher Kleinstlebewesen. Und nicht zu vergessen: Das Tier unterliegt aktuell dem höchsten Artenschutz, der in der Bundesrepublik vergeben werden kann.

Aus diesem Grund hat der Landkreis eigens eine Biberbeauftragte ernannt, die sich um eben jene Probleme kümmert: Bettina Sättele. Die Fragen, die sich ihr stellen: Wer bezahlt etwa die Beseitigung der Biberschäden, die Stadt oder das Land? Wann darf ein Biber umgesiedelt werden, und wer macht das? Ein Biberkonzept soll dazu als Leitfaden dienen. Es stellt sich aber die Frage, wann es diese Konzept schließlich auch geben wird. "Es muss endlich auf den Tisch. Das Landratsamt soll einen Maßnahmenkatalog aufstellen", fordert Marx.

Was der Stadtrat sagt

"Die Biberbeauftragte ist überfordert und das Biberkonzept lässt sich nicht so einfach aufstellen", sagt Kerstin Skodell, SPD-Stadträtin. Sie ergänzt: "Frau Sättele bekommt kaum Hilfe und ist nicht nur für den Schwarzwald-Baar-Kreis zuständig. Der Biber verursacht nicht nur Schäden. Wenn etwas gemacht wird, dann muss das auf Erfahrungen basieren."

Der Biber sei eine Landesangelegenheit, sagte Adolf Baumann von der FW/FDP/UWV-Fraktion. "Die Population hat alle überrascht, nicht nur die Biberbeauftragte. Es gilt hier Ökonomie und Ökologie in Einklang zu bringen. Es stellt sich nämlich die Frage, wer die Folgekosten übernimmt", so Baumann.

Mehr Protest forderte in dieser Angelegenheit CDU-Stadtrat Christof Faller. Er mahnte dazu, dass dringend etwas unternommen werden müsse: "Das Tier geht auch ans Eigentum. Wenn ich in der Stadt wohne, ist das kein Problem. Außerhalb sieht das allerdings schon etwas anders aus. Es muss aber etwas gemacht werden. Der Biber lässt sich keinen Rahmen stecken."

Eine Ampel für den Biber

Derzeit wird auch etwas gemacht. Bis das allerdings spruchreif ist und zur Anwendung kommt, wird wohl noch etwas Zeit vergehen.

Es werde aktuell an einer Konzeption zum Umgang mit dem Biber gearbeitet, erläuterte Bürgermeister Michael Kollmeier den Stadträten. "Peter Marx hat mir viele der Stellen vor Ort gezeigt. Wir haben einige Maßnahmen zusammengestellt, die von der Biberbeauftragten getroffen wurden. Es ist vor allem die Frage, wer sich darum kümmert, wenn die nicht funktionieren, wie es bei einer Damm-Drainage der Fall ist", sagte Kollmeier. Frau Sättele sei in solchen Fällen nicht zuständig, da sie lediglich vom Landratsamt beauftragt sei.

"Ein großer Teil des Konzepts wird es daher sein, genau festzulegen, wer kontaktiert werden muss. Beim Entwurf der Konzeption befindet man sich aber noch in der Planungsphase", so Kollmeier. Dieser Leitfaden soll in Form einer Ampel erstellt werden. Dabei werde jedes Gewässer mit einer bestimmten Farbe versehen. "Es wird eine Einschätzung geben, in welchen Gewässern der Biber bleiben darf", sagte der Bürgermeister.

Die Aussichten sind dabei jedoch nicht zwangsläufig positiv: "Ich wage vorherzusagen, dass die Ampel in Hüfingen die falschen Farben zeigen wird." Hier sei der Biber bereits eine Tatsache, in anderen Teilen des Kreisgebietes sei er bisher noch gar nicht angekommen und daher auch nicht Thema in den Diskussionen. "Ich würde mir von der Konzeption nicht zu viel erwarten", so Kollmeier. Immerhin sei der Biber als besonders schützenswert eingestuft, dementsprechend der Handlungsspielraum auch begrenzt.

Was getan werden könne, das werde die Stadt auch machen. "Es ist klar, dass wir für den Unterhalt der Gewässer verpflichtet sind. Solange keine anderen Regeln gelten, ist klar, was das heißt", so der Bürgermeister. Das bedeutet konkret: In einem solchen Fall muss die Stadt dafür aufkommen.

Biber auf dem Speiseplan

Artenschutz: In Deutschland ist der europäische Biber (Castor fiber) beheimatet. Das Tier unterliegt aktuell dem strengsten Artenschutz, der vergeben werden kann. Der große Nager galt lange Zeit als ausgerottet, kehrt nun aber nach und nach wieder zurück. In Baden-Württemberg hat sich seine Population seit 2008 nahezu auf etwa 3500 Tiere verdreifacht.

Jagd: Besonders im Mittelalter wurde die Anzahl der Biber in Deutschland stark dezimiert und beinahe schon ausgerottet. Er wurde einerseits wegen seines Fleisches gejagt, andererseits wegen des begehrten Fells. Eine Bejagung ist in Deutschland nur mit Ausnahmegenehmigungen möglich.

Fastenspeise: Auswirkungen auf den Verzehr von Biberfleisch hatte vor allem die Kirche. Das lag an deren Regelungen, die Fastenzeit betreffend. Das Fleisch warmblütiger Tiere zu essen, hatte Papst Gregor I. im Jahr 590 verboten. Fisch war jedoch weiterhin erlaubt. Das Konstanzer Konzil (1414-1418) beschloss daher kurzerhand, den Biber zum Fisch zu erklären. Immerhin sei er anhand seines schuppigen Schwanzes und der Lebensweise im Wasser als solcher auszumachen.

Biberpelz: Das Fell des großen Nagers ist aufgrund der hohen Haardichte äußerst begehrt und wertvoll. Es besitzt auf einem Quadratzentimeter etwa 20 000 Haare.

Bibergeil: Aus seiner Analdrüse sondert das Tier ein Sekret ab, das lange Zeit als Aphrodisiakum galt und unter der Bezeichnung Castoreum als Zusatzstoff für Lebensmittel zugelassen ist.

International: In vielen Ländern ist die Bejagung sowie der Verzehr von Bibern erlaubt und üblich. Besonders in Russland und Kanada gibt es große Populationen des kanadischen Bibers. Er ist größer und besitzt mehr Chromosomen als der europäische. (guy)