Hüfingen Behlaer Schüler stehen sprichwörtlich im Regen

Kein Wetterschutz an zwei Haltestellen – das bringt die Eltern auf die Palme. Erst Ende des Jahres ist Besserung in Sicht.

Hüfingen – In Behla sollten sowohl Schüler als auch Erwachsene stets mit einem Schirm bewaffnet zur Bushaltestelle gehen. Denn sonst könnte es passieren, dass sie sprichwörtlich im Regen stehen – und zwar viel länger, als ihnen lieb sein kann.

So geschehen ist dies am Donnerstagmorgen, als Schüler an der Bushaltestelle vor dem Kinderhaus am Buchberg kurz vor 8 Uhr auf ihren Bus warteten. Dieser bringt die Grundschüler aus Behla und Sumpfohren in die Schellenberg-Schule nach Hausen vor Wald und Mundelfingen, ältere Schüler nutzen die Busverbindung, um in die Lucian-Reich-Gemeinschaftsschule in Hüfingen zu kommen. Sie alle sind auf den Schulbus angewiesen. Allerdings kam dieser am Donnerstagmorgen gar nicht, denn es herrschten chaotische Straßenverhältnisse bedingt durch Schnee und Eis. Die Behlaer Höhe war komplett dicht und die Autos standen in Richtung Donaueschingen bis zum Hüfinger Wasserturm.

Die Kinder harrten aber brav an der Haltestelle am Buchberg über eine halbe Stunde lang aus und wurden beim Schneetreiben mit kalten und windigen Böen richtig nass. Denn Unterstellmöglichkeiten und Schutz gibt es weder an der Bushaltestelle, noch in unmittelbarer Nähe. Das ist auch der Grund, warum einige Eltern ärgerlich auf diesen Mangel reagieren. Denn dass ein Bus verspätet oder gar nicht kommen kann, dafür haben sie noch Verständnis. Nicht aber, dass nur eine von drei Haltestellen in Behla über ein Buswartehäuschen mit Schutzfunktion verfügt. Und diese Haltestelle befindet sich ausgerechnet an der vielbefahrenen B 27 und ist nicht gerade kinderfreundlich platziert. Auch eine weitere Haltestelle am Rathaus verfügt über kein geschütztes Wartehäuschen. Allerdings kann man hier bei Regen und Schnee im Eingang des Rathauses unterstehen.

Kommen die Busse pünktlich, bleibt zum Nasswerden an der Bushaltestelle vor dem Kinderhaus am Buchberg ja kaum Zeit. Dennoch sollten die Schüler eine Unterstellmöglichkeit an der Haltestelle haben, meint eine Mutter, die es nicht mehr hinnehmbar findet, dass Schulkinder bei widrigen Wetterverhältnissen pitschnass werden. Die Eltern sind meist berufstätig und verlassen sich auf den Bustransfer ihrer Kinder zur Schule. Es besteht allerdings eine Vereinbarung: Wenn der Bus in den Ortsteilen länger als eine halbe Stunde auf sich warten lässt, dürfen die Kinder zu Hause bleiben. Die Schüler aus Behla hatten also am Donnerstag ungewollt schulfrei – und harrten doch tapfer.

Besserung in Sicht

Ortsvorsteher Uwe Schnekenburger zeigt Verständnis über den Ärger den Eltern. Er weist jedoch darauf hin, dass mit der Fertigstellung der Umgehung Behla Besserung eintreten wird. "Der komplette Nahverkehrsplan im Bereich Behla muss dann neu auf die Beine gestellt werden. Zusammen mit der Neugestaltung des Ortskerns werden dann auch Bushaltestellen eingerichtet, die über ein Wartehäuschen oder eine Schutzfunktion verfügen", verspricht Schnekenburger. Die Fertigstellung ist auf Ende des Jahres 2018 geplant, so der Ortsvorsteher.