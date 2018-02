Entwicklung und Produktion im Schwarzwald – das ist beim Hüfinger Unternehmen Five-Konzept seit dem Gründungsjahr 2004 Programm. Für ihre innovativen Ideen im Bereich der Fitness- und Gesundheitsförderung kürte die Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg Five-Konzept zum Unternehmen des Monats Januar.

Die „spannende Vision, eine weltweite Trainingsbewegung zu erzeugen und das Bekenntnis zum Schwarzwald“, habe die Jury der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg bei der Auswahl des Unternehmens des Monats überzeugt, erklärte deren Geschäftsführerin Dorothee Eisenlohr bei der Übergabe der Urkunde. „Ich bin ein Fan ihres Marketings“, ergänzte sie und zitierte: „Lilo, 87 Jahre, macht schon lange five. Ihre Freunde machen Altersheim.“ Anfangs als schädlich verpönt, gewinnt ihr Trainingskonzept, das auf der Streckung und Dehnung des Körpers beruht, immer mehr Freunde. Die wissenschaftliche Erforschung des Faszientrainings verleihe ihnen zusätzlichen Rückenwind, so Harwath. 1000 Geräte jährlich lässt Five-Konzept momentan in der Schreinerei Widmann in Donaueschingen-Neudingen produzieren. Das modulare Konzept mit unterschiedlichen Gerätetypen findet sich in Fitnesscentern, bei Physiotherapeuten, in Kliniken, Unternehmen und bei Privatpersonen wieder. Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier freut sich einfach, dass ein weltweit orientiertes Unternehmen – exportiert wird in elf Länder – in Hüfingen seinen Kopf hat. „Unternehmen, die Erfolg haben, machen einer Stadt Spaß.“