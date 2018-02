Hüfingen Auf die Freunde der Wasservögel ist Verlass

Seit mehr als 25 Jahren gibt es die Tierzählungen auf der Riedbaar. Das Rastgebiet ist von überregionaler Bedeutung.

Hüfingen – Seit über 25 Jahren findet an der Oberen Donau und an den Riedseen sowie am Unterhölzer Weiher im Winterhalbjahr regelmäßig eine Wasservogelzählung unter der Regie des Naturschutzbundes (Nabu) Schwarzwald-Baar statt. Die Riedbaar ist als Rastgebiet von Wasservögeln von überregionaler Bedeutung. Von September bis März schwärmen freiwillige Mitglieder sowie interessierte Gäste einmal im Monat in Gruppen aufgeteilt aus, um in den vier verschiedenen Streckenabschnitten von Donaueschingen über Pfohren, Neudingen, Gutmadingen bis nach Geisingen entlang der Donau sowie an den Riedseen und dem Unterhölzer Weiher die verschiedenen Wasser- und Schnepfenvögel zu zählen. Die Wasseramsel und der Eisvogel werden mit einbezogen.

Mit Hilfe eines Fernglases oder eines Spektivs, eines Beobachtungsfernrohrs, wissen die freiwilligen Helfer schon ganz genau, wo sie hinsehen müssen, um die verschiedenen Arten der hier überwinternden Wasservögel auszumachen und deren Schlafplätze in Augenschein zu nehmen. "Personell sind wir eigentlich immer gut bestückt, seit gut 15 Jahren kommen immer wieder neue und auch interessierte Gäste mit auf unsere Tour, die auch für ungeübte Vogelbeobachter und Naturliebhaber interessant ist", sagt der Vorsitzende des Nabu Scharzwald-Baar, Thomas Schalk, der auch mit von der Partie ist. Für den anschließenden gemütlichen Kaffeetreff in Pfohren, von wo die Touren auch starten, wird an den betreffenden Samstagen schon automatisch ein großer Tisch für die Vogelfreunde reserviert. Dabei berichten die Naturschützer von ihren neuesten Beobachtungen und tauschen sich untereinander aus. Der Treff hat inzwischen den Charakter eines lieb gewordenen Stammtischs erreicht.

Obwohl auf der Baar mit ihrer hochgelegenen Mulde ein raues Klima mit kalten und strengen Wintern herrscht, kommen viele Wasservögel aus dem Norden, um hier an den Flüssen und Seen zu überwintern. Denn gerade die ersten zehn Kilometer der oberen Donau weisen eine gute Wassermenge und Strömung auf, die ein schnelles Zufrieren verhindert und somit geeignete Lebensbedingungen und Nahrungsangebote für viele Wasservögel bietet. Die Zählung der hier rastenden Wasservögel im Winter ist daher auch eine wichtige Bestandsaufnahme für den Zustand und die ökologische Bedeutung der Gewässer auf der Riedbaar. Im Zeitraum von mehr als einem Vierteljahrhundert hat sich die regelmäßige Erfassung der rastenden Wasservögel im Winter bewährt und liefert wichtige Daten.

Engagierte Mitglieder, die seit der ersten Stunde bei der Zählung dabei sind, sind Gabi und Hartmut Ebenhöh aus Villingen. Sie organisieren diese Aktion, deren Ergebnisse anschließend an die Vogelwarte in Radolfzell weitergeben werden.

Fünf Gruppen machten sich jetzt erneut auf den Weg, um die Bestände von Donaueschingen bis Geisingen entlang der Donau sowie an den Riedseen und dem Unterhölzer Weiher zu zählen. Durch die starken Fröste der vergangenen Tage war der Unterhölzer Weiher allerdings ganz und der Riedsee zum größten Teil zugefroren. In diesem Falle weichen die Wasservögel auf die Flüsse aus. Dennoch konnten Otto Körner und seine Tochter Johanna auf einer freien Wasserstelle im Riedsee 17 Blesshühner, acht Haubentaucher, acht Tafelenten, vier Schnatterenten, drei Mittelmeermöwen und einen Höckerschwan mit dem Spektiv ausfindig machen. "Wenn der Unterhölzer Weiher nicht zugefroren wäre, könnten wir dort locker zwei- bis dreihundert Tieren zählen" weiß Otto Körner aus Erfahrung. Dafür konnte der Projektleiter des Artenschutzprojekts "Kiebitze auf der Baar" auf der Rückfahrt nach Pfohren gleich mal neun Kiebitze mit seinem geübten Auge auf einem Feld entdecken. "Das ist recht früh für die ersten Kiebitze, die nach dem Winter auf die Baar zurückkehren", bemerkte er zu seiner Zufallsbeobachtung.

Das Ehepaar Ebenhöh fasst die Ergebnisse aus den anderen vier Streckenabschnitten zusammen. "Die Ausbeute an der Donau war gar nicht so schlecht. Zwar haben wir festgestellt, dass wegen der zugefrorenen Gewässer viele Blässhühner abgewandert sind, dafür erhielt die Tafelente einen ordentlichen Zuwachs von 30 Exemplaren gegenüber dem Januar. Als seltenen Gast entdeckten wir einen Zwergsäger und gleich drei der sehr seltenen Waldwasserläufer als Wintergäste", freut sich Hartmut Ebenhöh über diese beiden seltenen Raritäten.

Sinn und Zweck der Vogelbeobachtung