Hüfingen Auf der Suche nach dem Besitzer: Hochzeitsring in Behlaer Gewächshaus aufgetaucht

Auf der Suche nach dem Besitzer: Hochzeitsring in Behlaer Gewächshaus aufgetaucht

Bei der Gartenarbeit findet Karl Hensler in seinem Gewächshaus einen deformierten Hochzeitsring. Jetzt sucht er nach dem Besitzer, der mit seiner Partnerin "Lore", so die Gravur, am 25. Januar den Goldenen Hochzeitstag feiert