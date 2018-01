Hüfingen Arbeiten nach Felssturz in der Wutachschlucht

Straße in die Wutachschlucht bleibt bis auf Weiteres gesperrrt. Montag beginnen Sicherungsarbeiten.

Mehrere große Brocken lagen auf der Fahrbahn, glücklicherweise passierte niemand die Landesstraße zwischen Mundelfingen und Wutachmühle, als es am Wochenende zum Felssturz gekommen war. Seither laufen die Arbeiten an Hang und gesperrter Straße. "Einige lose Felsen werden nur noch von Gras und Sträuchern gehalten", schildert Gerold Günzer, Leiter des Straßenbauamts. Neben der Beseitigung der losen Felsen wird ein geologischer Baubegleiter die im Bereich der Haarnadelkurve recht instabile Geologie in Augenschein nehmen und auf loses Gestein untersuchen. "Hier gibt es viel zerklüfteten Fels und es grenzt an ein Wunder, dass nicht noch mehr runtergekommen ist", meint Günzer, der den starken Regen für den Felssturz verantwortlich macht. Die Stelle ist den Behörden natürlich nicht unbekannt. Vor Jahren wurde hier unter großem Aufwand eine Stützmauer errichtet. "Seither hatten wir Ruhe."

Für die ab Montag beginnenden Felssicherungs- und Modellierungsarbeiten wurden inzwischen die instabilen Bäume gefällt. Deren Stümpfe müssen ebenfalls noch vom Hang entfernt werden. Heute wird dann noch die Humusoberschicht abgetragen.