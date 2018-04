Hüfingen Abschied von der Bücherei-Gründerin

Silvia Welte verlässt das Leitungsteam. Jetzt übernimmt Beate Gut ihre Aufgaben.

„Alles hat seine Zeit“, sagt Silvia Welte, die sich nach 20 Jahren aus dem Leitungsteam der katholischen öffentlichen Bücherei (KÖB) verabschiedet hat. Bei der Reaktivierung der KÖB im Jahr 1998 war Welte ein Kind der ersten Stunde. Damals durchforstete sie auf Wunsch einiger Bekannter den bereits vorhandenen Bestand der ehemaligen Bücherei, fand Gefallen daran und weckte die Einrichtung gemeinsam mit Ulrike Schnottalla, Ulrike Glunk und Gisela Merz aus ihrem Dornröschenschlaf.

„Während der Sichtung war die Unterteilung zwischen Büchern, von denen man sich trennt und solchen, die weiterhin im Bestand bleiben, nicht immer einfach. Doch mit der Zeit bekamen wir ein Gespür für die Wünsche der Leser, deren Leseverhalten sich im Laufe der Jahre nicht groß geändert hat." Es unterteile sich grob in die Hauptkategorien Belleristik, Sachbücher und Kinder- und Jugendliteratur.

Um immer aktuell zu bleiben sei es gleich zu Anfang wichtig gewesen, an entsprechende Fördertöpfe und Finanzquellen zu gelangen. Die KÖB habe diesbezüglich immer auf die Unterstützung der Pfarrgemeinde und der Diözese zählen können, so Welte. In regelmäßigen Abständen bewilligte zudem der Ortschaftsrat Gelder für die Bücherei. Einen zusätzlichen Schub für die Bücherei gab vor ein paar Jahren ihr Umzug vom Pfarrbüro in die damals sanierte und umgebaute ehemalige Kindergartenwohnung. Es war dieses Zusammenspiel mehrerer Faktoren, die die Bücherei zu der Freizeit- und Bildungsinsel gemacht haben, die sie heute ist.

Welte geht deshalb mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Die vielen anregenden und intensiven Gespräche während den Öffnungszeiten der Bücherei werde sie wohl vermissen, dafür habe sie mehr Freizeit. „Mundelfingen ist klein genug, dass wir uns immer wieder begegnen“, sieht sie gute Chancen, mit den lieb gewordenen Lesern weiter im Gespräch zu bleiben. Eindrücklich für Silvia Welte war der Wandel von der reinen Printbücherei zu einem kleinen Medienzentrum, das zu seinem Bestand von 2000 Exemplaren inzwischen auch CDs und die unterschiedlichsten Kategorien an Büchern zählt. Kaum mehr gefragt sind Musikkassetten, dafür erleben die Brettspiele ein kleines Comeback.

In Beate Gut hat Welte eine Nachfolgerin gefunden, von der sie überzeugt ist, dass sie sich mit dem Bestand ebenfalls beschäftigt. „Ein wenig Fachwissen über den Bestand der Bücherei ist im Gespräch mit den Kunden immer von Vorteil“, so Welte.