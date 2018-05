Hüfingen 2018 ist in Hüfingen wieder Stadtbächlifest: Das wird geboten

2018 ist in Hüfingen wieder Stadtbächlifest: Das wird geboten

Nach vier Jahren ist es wieder soweit und das beliebte Hüfinger Stadtbächlifest steht in den Startlöchern. Die Organisatoren haben sich etwas einfallen lassen, um Besucher in die Stadt zu locken und den Charme der Feier zu erhalten

Vier Jahre sind schon ins Land gezogen und es ist wieder soweit: Das Hüfinger Stadtbächlifest steht in den Startlöchern. Von Samstag, 21. Juli, bis Montag, 23. Juli, verwandelt sich die historische Innenstadt in ein lauschiges Straßenfest, auf dem sich die Bewohner von Stadt und Ortsteilen tummeln.

"Auf dieses Fest haben alle gewartet", sagt Bürgermeister Michael Kollmeier, für den es in seiner Amtszeit das erste Stadtbächlifest sein wird. "1984 fand das Fest zum ersten Mal statt. Viele Vereine sind mit dabei und auch die Stadtteile engagieren sich", freut er sich auf die Veranstaltung und deren besonderen Charme, wenn etliche Lauben entlang des kleinen Baches durch die Stadt aufgebaut sind. Das Konzept mit den Lauben bedeute zwar einen hohen Aufwand, trage aber zur Atmosphäre bei. So entstehe ein eigenes Flair, das eben speziell in Hüfingen zu finden sei.