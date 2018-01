Hüfingen 2018 ist Jubiläumsjahr: Die Bürgerwehr Hüfingen wird 50

Zum 50. Jahrestag der Wiedergründung der Historischen Bürgerwehr Hüfingen ist einiges geplant: Ein Biwak mit verschiedenen Bürgerwehren, ein Festakt im September sowie eine Feier im Bahnhofssaal

Es ist in Hüfingen Tradition, dass das Neue Jahr von der Historischen Bürgerwehr am 1. Januar am Wagrain mit zwölf Böllerschüssen begrüßt wird. Dabei gibt Kommandant Helmut Vogel nach einem alten Brauch jedem lautstarken Schuss für jeden Monat gute Wünsche mit auf die Reise über die Breg in Richtung Altstadt.

Zum Jahresauftakt 2018 wurde allerdings nicht wie üblich nur aus der Historischen Kartuschen-Kanone geschossen, sondern aus besonderem Anlass zusätzlich aus der eigenen Vorderlader Kanone. Diese schenkte Altbürgermeister Max Gilly vor über drei Jahrzehnten der Bürgerwehr. Da die Vorderlader-Kanone noch nicht oft im Einsatz war, wurde das kräftig laute Spektakel zu einem ganz besonderen Erlebnis. Abwechselnd wurden aus jeder Kanone sechs Schuss abgegeben. Der Grund für dieses Ereignis: 2018 ist ein Jubiläumsjahr für die Bürgerwehr, denn sie feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Im Jahr 1968 wurde die Bürgerwehr vom bereits verstorbenen Kommandanten Georg Baum wieder neu ins Leben gerufen.

Heute gehören der Wehr 14 aktive Mitglieder an, die bereits schon einiges für das Jubiläumsjahr vorbereitet haben. So wird am Wochenende 14./15. Juli ein Biwak mit verschiedenen Bürgerwehren auf der Wiese vor dem Römerbad an das Leben im 19. Jahrhundert erinnern. Interessierte Gäste können dabei das Lagerleben mit offenem Feuer und mehr in Augenschein nehmen. Die befreundeten Wehren werden dabei ihre mitgebrachten Böllerkanonen vorführen. Im Schützenhaus findet dazu ein Vorderlader-Wettbewerb statt.

Den Höhepunkt des Jubiläums bildet ein Festakt am 30. September in der Hüfinger Festhalle. Rund 400 Personen aus etwa 23 Bürgerwehren des Landesverbandes werden in Uniform daran teilnehmen. Dazu präsentieren sie vor und nach dem gemeinsamen Gottesdienst in der Stadtkirche einen sehenswerten Aufmarsch durch Hüfingen. Mit dabei bei diesem optischen Augenschmaus ist die vollzählige Paten-Bürgerwehr aus Villingen, die auch ihre Musikkapelle mitbringt um den Umzug würdig zu begleiten. Nach dem Mittagessen wird in der Festhalle vom Bund Heimat und Volksleben der Kreistrachtentag ausgerichtet. Hierzu ist die Öffentlichkeit herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Es finden Tanzvorführungen und eine Präsentation der verschiedenen Trachten statt.

Der runde Geburtstag wird von der Hüfinger Bürgerwehr schließlich auch gebührend zelebriert. Eine Woche zuvor treffen sich die Mitglieder, gemeinsam mit geladenen Gästen, um im Bahnhofsaal der Stadt das große Jubiläum zu feiern.

Historische Kanonen

Insgesamt kann die Hüfinger Bürgerwehr auf drei Historische Kanonen zurückgreifen. Jährlich beim Neujahrschießen im Einsatz ist die Kartuschen Kanone aus Mundelfingen, die sie als Dauerleihgabe erhielt. Weiterhin gibt es aber noch einen Städtischen Kartuschenböller in Hüfingen. Und die an Silvester zum Einsatz kommende Historische Vorderlader-Kanone wurde vor mehr als drei Jahrzehnten von Max Gilly angeschafft, um sie der Bürgerwehr zu schenken. (gal)