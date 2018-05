24.11.2017 17:28 Christa Hajek Gütenbach Zu teuer: Aus einem Satteldach wird doch nichts

Die Idee eines Satteldach-Aufsatzes ist geplatzt. Der Grund: Die Instandsetzung des Flachdachs an der Mehrzweckhalle in Gütenbach kommt mit 2,5 Millionen Euro nur halb so teuer.