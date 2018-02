Gütenbach Junge Narren feiern Fasnet im Gütenbacher Dschungel

Die Schulfasnet hat dieses Jahr das Thema Dschungelbuch. Viel Freude bereiten die kleinen Löwen und Elefanten, aber auch das Rahmenprogramm bringt Unterhaltung: Erstmals bewirtet der Elternbeirat den Narrenrat vorab mit einem Frühstück und Bürgermeister Rolf Breisacher lässt sich in einer Sänfte tragen.

Seit mehr als 40 Jahren gibt es die Schulfasnet in Gütenbach. Mit viel Freude und Begeisterung malten und bastelten die Jungen und Mädchen auch in diesem Jahr die Kulissen. Thema war das Dschungelbuch.

Geprobt und gebastelt wurde in diesem Jahr zum Thema Dschungelbuch. Direkt nach dem Einmarsch des Narrenrats, der anscheinend schon viel länger in der Halle zugange war und daher pünktlich um 9.11 Uhr erschien, begann die Aufführung, nachdem Schulleiterin Veronika Weis die vielen Gäste in Versen begrüßt hatte. Doch weshalb traf man den Narrenrat schon früher an? Die Narren hatten Hunger, erstmals hatte der Elternbeirat ein leckeres Frühstücksbuffet angeboten, das aber wirklich nichts vermissen ließ.

Der Kindergarten mit Leiterin Daria Hellinger-Kolb hatte eifrig fürs Dschungelbuch geprobt und eine Elefanten-Parade und eine riesige Schlange sowie bunte Schmetterlinge ins Spiel gebracht. Dann aber waren die Klassen eins bis vier mit einer reifen Leistung bei der Sache. Da trat Mogli mit dem starken, gutmütigen Bären Balu an, um das Dschungelleben kennenzulernen.

Unterstützt wurden die beiden durch den schwarzen Panther Bagheera – doch am Ende konnte Mogli mit deren Hilfe zurück finden zu den Menschen.

Eröffnet wurde die Schulfasnet vom Narrenrat pünktlich um 9.11 Uhr. Nach dem Spiel der Schüler marschierte die Gesellschaft gegen 11 Uhr hinunter in Richtung Rathaus, voraus der scheidende Bürgermeister Rolf Breisacher, der in einer Sänfte getragen die Fahne der Gütenbacher Jockele schwang, gefolgt von den Musikern, den Jockele und den weiteren Narren.

Zwischen Rathaus und dem Nachbarhaus sollte als Zeichen der Hohen Tage die Narrenpuppe aufgehängt werden. Nach diesem offiziellen spektakulären Akt lud der Elternbeirat auch wieder zu Narrensuppe für die großen Besucher und Würstle für die kleinen Narren ein.