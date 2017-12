Gütenbach Haushalt: Zahlen fallen positiver aus als beraten

Der Gemeinderat von Gütenbach hat in seiner letzten Sitzung im alten Jahr die Haushaltssatzung 2018 verabschiedet.

Wie Bürgermeister Rolf Breisacher feststellte, sei es in Gütenbach guter Brauch, den Haushalt für das folgende Jahr noch vor dem Jahreswechsel zu verabschieden. Hauptamtsleiterin Lisa Wolber, die inzwischen auch die Funktion der Kämmerin hat, stellte dann noch einmal die grundlegenden Zahlen für den Haushaltsplan und damit die entsprechende Haushaltssatzung vor. Dabei fielen die Zahlen noch einmal positiver aus als in den Beratungen zuvor angekündigt.

Gleichzeitig wurde in der Diskussion mit dem Gemeinderat aber auch deutlich, dass ein endgültiger Überblick über die Kassenlage der Gemeinde erst nach Abschluss der Jahresrechnung 2017 vorliege. Aufgrund einer „unübersichtlichen Haushaltsführung“ in den Vorjahren könnten die Zahlen aktuell noch nicht endgültig ermittelt werden. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 sieht ein Gesamtvolumen von 4,35 Millionen Euro vor, davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 3,01 Millionen und auf den Vermögenshaushalt 1,33 Millionen.

Gegenüber dem Vorjahr sank damit das Gesamtvolumen um fast zwei Millionen Euro. Dies liegt unter anderem an den Geldern für die Hallensanierung in Höhe von 1,9 Millionen Euro, die nun auf das kommende Jahr übertragen wurden. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt konnte dabei gegenüber den letzten Beratungen im November noch einmal deutlich erhöht werden. Allerdings, so Wolber, sei die Zuführung, also die der Gemeinde für Investitionen zustehenden Finanzmittel, deutlich geringer als 2017, als man 406 000 Euro einkalkuliert hatte.

Die Senkung ist einmal die Folge von geringeren Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen sowie höheren Ausgaben bei den Umlagen und in verschiedenen Teilbereichen, besonders im Bereich der Kinderbetreuung. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt erhöhte sich in den letzten Tagen noch einmal um 36 000 Euro auf nun insgesamt 196 000 Euro, nachdem der Kreistag die Kreisumlage gesenkt hat, Gütenbach also hier künftig weniger bezahlen muss.

Im Rahmen der Haushaltssatzung wurde auch eine Kreditaufnahme in Höhe von 471 000 Euro genehmigt. 345 000 Euro davon sind allerdings lediglich für eine Umschuldung vorgesehen. Geplant sind 126 000 Euro neue Kredite. Aufgrund der vorhandenen Rücklage ist es aber möglich, dass dieser Kredit 2018 nicht in Anspruch genommen werden muss.

Angesprochen wurde noch einmal das Thema Waldverkauf, hier konnte die Verwaltung nun mitteilen, dass bei diesem Verkauf 2014 die Einnahmen dazu geführt haben, dass im Jahr 2014 keine neuen Kredite aufgenommen werden mussten. Zu Diskussionen führt auch die Frage, weshalb die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, aktuell geschätzt 250 000 Euro, nicht wie geplant direkt für die Umlage für das neue Gewerbegebiet einkalkuliert seien. Dies sei aber in dieser Form nicht möglich, so Breisacher, weil eine Kreditaufnahme nur möglich sei , wenn das Geld in der Kasse verbraucht ist. Deshalb müssten solche Gelder zuerst einmal im Haushalt verplant werden.

Lisa Wolber führte darüber hinaus aus, dass die Umlage der Gemeinde Gütenbach an das interkommunale Gewerbegebiet in Höhe von 50 000 Euro voraussichtlich bereits aus den Anschlusskosten für Wasser und Abwasser der dort siedelnden Firmen wieder gedeckt werden, da Wasser und Abwasser komplett über Gütenbach abgerechnet werden.

Zu Diskussionen führte darüber hinaus die allgemeine Rücklage, die auf dem Papier rund 1,06 Millionen Euro beträgt. Lisa Wolber musste bestätigen, dass in diesen Rücklagen auch, wie allgemein üblich, entsprechende öffentliche Forderungen enthalten sind. Der Großteil werde durch entsprechende Einnahmen auch tatsächlich gedeckt. Ein größerer Posten seien lediglich 195 000 Euro an Forderungen aus der Rena-Insolvenz. Hier rechne man allerdings im kommenden Jahr mit der Zahlung zumindest eines entscheidenden Teilbetrages.

Aktuell wird die Jahresrechnung 2016 vorbereitet, sie soll dem Gemeinderat voraussichtlich bald vorgelegt werden, so Lisa Wolber. Damit habe man bereits einen ersten Überblick über die Finanzen. Die endgültigen Zahlen würden aber erst mit dem Jahresabschluss 2017 auf den Tisch kommen. Auf Anfrage erläuterte Lisa Wolber, dass aktuell auf den Rücklagen-Konten etwa 440 000 Euro vorhanden sind, der größte Teil der Forderungen aber in absehbarer Zeit ausgeglichen werde.