Gütenbach Gütenbacher Sägemühle ist am Mühlentag einen Besuch wert

Gütenbacher Sägemühle ist am Mühlentag einen Besuch wert

Der Heimat- und Geschichtsverein lädt zum Mühlentag ein. Es gibt viel zu entdecken – im Großen wie im Kleinen.

Los geht es am Pfingstmontag, 21. Mai, um 11 Uhr an der ehemaligen Sägemühle am Eingang des Hübschentals. Den Besuchern wird die Kunst des Getreidemahlens vorgeführt. Der Verein bewirtet im Dorfmuseum. Kuchenspenden können ab 10 Uhr im Museum abgegeben werden. Das Museum zeigt bei Führungen und Rundgängen zwei neue Uhren. Auch ein neuer Modellbausatz der Sägemühle im Maßstab 1:87 wird ausgestellt. Der Eintritt ist frei.