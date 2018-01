Gütenbach Gütenbacher Kinderjockele feiern bunten Nachmittag

Der Kinderjockeletag in der Festhalle fand besten Anklang. Die Gütenbacher Narrengesellschaft muss sich um den Narrensamen keine Sorgen machen.

Über 60 Jahre existiert der Verein und kümmert sich intensiv um den Nachwuchs. Vor allem machen sich einige Frauen darum verdient. Andrea Scherzinger und Melanie Ruder können auf ihr Helferteam zählen.

Bestens war die Stimmung, so dass die designierte Bürgermeisterin Lisa Wolber dermaßen von der Atmosphäre begeistert war und meinte, „ich würde am liebsten selber mitmachen“. Sie freute sich über die tolle Veranstaltung und dass derartige Aktivitäten für Kinder geboten werden.

Bereits zum Auftakt waren über 30 Kinder mit Begleitern erschienen – mindestens zehn mehr als im vergangenen Jahr. Vor allem gewann der Nachmittag durch die neue Gestaltung, denn erst später stellten die Kinder selbst die Narrenfiguren wie Jockele, Plattewieble und den neugegründeten Kinder-Narrenrat vor. Auch die Person des Fasnetpolizischten wurde mit Tom Scherzinger neu besetzt, der mit den Machtinsignien über die Kinderfasnet wachen wird.

Manches sprach für sich, denn die Barren-Wackelbrücke und die Rutschen mit Turnbänken luden zu sportlicher Betätigung ein, die gerne angenommen wurde. Daneben waren Miniroller und Segways verlockende Spielgeräte, mit denen mancher Akteur aufs Tempo drückte.

Zu den Klängen des Narrenmarschs war die große Gruppe mit Fantasiekostümen, Bauarbeitern, Prinzessinnen, galaktischen Kämpfern und vielen Cowboys in den Saal eingezogen. Unter Leitung von Andrea Scherzinger ging es gleich mit „Narri – Narro“ los, um in Bewegung zu kommen. Daneben war im Proberaum für die Allerkleinsten eine Krabbelecke eingerichtet und an einem großen Tisch konnte gebastelt und gemalt werden.

Auch an die Mamas, Papas und die Großeltern wurde gedacht. Sie konnten an närrisch-hübsch gedeckten Tischen Platz nehmen und sich vom Küchenteam mit Kaffee und Kuchen oder anderen Getränken und deftigen Speisen verwöhnen lassen.

Höhepunkt für die Kinder war das Vereinsgeschenk: Es gab Pommes, Wurst und ein Getränk. Unterm Strich: Narri – Narro, die Zukunft der Fasnet ist gesichert.