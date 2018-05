Gütenbach Gütenbach senkt die Schuldenlast

Haushaltsplan für 2018 soll Ende Dezember beschlossen werden.

Mit dem Haushaltsplan 2018 befasste sich der Gütenbacher Gemeinderat, nachdem das Gremium viele Details schon in einer Klausursitzung besprochen hatte. Endgültig beschlossen werden soll das Zahlenwerk in der öffentlichen Sitzung am 20. Dezember. Bürgermeister Rolf Breisacher und Hauptamtsleiterin Lisa Wolber erläuterten einzelne Positionen.

Der Verwaltungshaushalt entspricht mit knapp drei Millionen Eurodem des Vorjahres. Im Vermögenshaushalt sind knapp 862 000 Euro eingeplant. Allerdings sind die Mittel für die Sanierung der Mehrzweckhalle hier nicht enthalten, sie werden aus dem laufenden Jahr übertragen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt fällt mit 140 000 Euro deutlich geringer aus als im Vorjahr, damals waren 406 000 Euro eingeplant.

Mit einer Rücklage von gut einer Millionen Euro startet Gütenbach ins Jahr 2018. Die genaue Summe steht freilich noch nicht fest, betonte Breisacher. Denn noch ist die Jahresrechnung 2016 nicht fertig, aufgrund von Personalwechsel im Rathaus kann sie erst im Frühjahr 2018 vorgelegt werden. 147 000 Euro an Krediten werden laut Plan aufgenommen. Damit wird die Verschuldung der Gemeinde Gütenbach bei 576 000 Euro liegen, 20 000 Euro niedriger als im Vorjahr.

Im kommenden Jahr wird der Zuschuss für den Kindergarten von 80 000 auf 120 000 Euro klettern. Die Feuerwehr wird 9400 Euro für digitale Funkgeräte erhalten, 4200 Euro davon gibt es als Zuschuss. 7000 Euro werden für einen festen Stromanschluss auf dem Festplatz bereitgestellt. Für 18 000 Euro soll die Urnenwand auf dem Friedhof erweitert werden. Um neue Bauplätze für Wohngebäude bereitzustellen, werden im Haushaltsplan 25 000 Euro vorgesehen. Der erste Bauabschnitt der Breitbandversorgung wird 420 000 Euro verschlingen.

Die Debatte erhielt zum Schluss einen scharfen Ton, als die Gemeinderäte Jürgen Schonhardt und Hans-Helmut Fahle wissen wollten, wohin das Geld aus dem Waldverkauf 2016 und die Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer geflossen sind. Bürgermeister Rolf Breisacher verwies darauf, dass die Jahresrechnung 2016 noch nicht vorliege und die Frage erst Anfang 2018 beantwortet werden könne.