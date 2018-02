vor 5 Stunden Christa Hajek Gütenbach Das Dach hält – Gemeinderäte sind erleichtert über Gutachten

Die Standsicherheit und die Dauerhaftigkeit der Rippendecke in der Mehrzweckhalle in Gütenbach sind derzeit „ausreichend gegeben“. Mit großer Erleichterung nahmen die Mitglieder des Gemeinderats in ihrer jüngsten Sitzung diese Ergebnisse eines Gutachtens des Ingenieurbüros SMP zur Kenntnis.