Gütenbach Bunter Abend in Gütenbach hat ganz viel Biss

Die Gütenbacher Narrengesellschaft sorgt bei ihrem Ball für beste Unterhaltung. Tränen fließen nur beim Abschied der Damenballett-Trainerin.

Kaum ein Auge blieb beim Bunten Abend der Narrengesellschaft Gütenbach trocken. Wie jedes Jahr wurde hier mancher Einwohner so richtig durch den Kakao gezogen.

An erster Stelle der scheidende Bürgermeister Rolf Breisacher, der gleich in beiden großen Sketchen eine gewichtige Rolle innehatte und für Lacher in der voll besetzten Halle sorgte. Wie könnte es anders sein, stand die Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl auf dem Programm. Lisa Wolber, gespielt von Andrea Scherzinger, stellte sich so manchem Mitbürger, duldete einen schlafenden Gemeinderat und Spinnweben in der Festhalle. Jörg Scherzinger mimte sowohl im ersten, als auch im zweiten Sketch das noch amtierende Gemeindeoberhaupt.

Der Gütenbacher Christkindlmarkt war Schauplatz des zweiten Stückes, Mitorganisator Sascha Nopper (Florian Kienzler) ärgerte sich über mangelnde Hilfe beim Aufbau, derweil amüsierten sich die „Fischer“ in ihrer Verkaufshütte. Grandioser Höhepunkt waren hier die Blutwürste von Metzgerssohn Andreas Dold, frisch gefertigt aus alkoholisierten Blutkonserven. Natürlich war auch hier Bürgermeister Breisacher das Opfer, das beim Abgang herzhaft in eine Wurst biss.

Werbung für den Narrenrat machten Narrenvater Florian Kienzler und Andrea Scherzinger, die mit einer Bildershow auf neue Bewerber für das Gremium hofften.

Jörg Scherzinger hatte sich wie jedes Jahr für seine musikalische Aufführung etwas Besonderes einfallen lassen. Er erzählte von Kaschmir dem Inder, sang „Ihr Inderlein kommet“ und warb für „ein Herz für Inder“. Pascal Kapp mimte den Kaschmir und sorgte, nur mit einer riesigen Windel bekleidet, für tobenden Beifall.

Das Männerballett hatte sich wieder etwas Besonderes ausgedacht. Zu verschiedenen Liedern tanzten sie als Pappfiguren über die Bühne und funktionierten ihr Kostüm durch Umklappen schnell in eine andere Figur um. Auch hier bebte die Halle vor Lachen.

Die Band „Piano Cocktail“ unterhielt in den Pausen mit Tanzmusik und Schunkelliedern und so ging der Abend dem Ende entgegen.

Wie immer bildete der Showtanz des Damenballetts den Höhepunkt und Abschluss des närrischen Programms beim Bunten Abend. Hier standen so viele Tänzerinnen auf der Bühne wie noch nie. Nicht nur die aktuellen „Hupfdohlen“ wirkten hier mit, neben einem Kurzauftritt von Herbert „Finätt“ Pfaff, beteiligten sich auch zehn frühere Tänzerinnen am „Tanz der Vampire“. Grund hierfür war der Abschied der Trainerin Elke Provazi, die nach 19 Jahren ihr Traineramt abgibt.

Tränenreich verabschiedeten sich die Damen voneinander und auch Narrenvater Florian Kienzler dankte Elke Provazi für ihr langjähriges Engagement. Bei ihrem letzten Tanz war sie mit auf der Bühne.