Geisingen Zweirad-Spezialist will in Geisingen Logistikzentrum mit 50 Arbeitsplätzen errichten

Mit dem familiengeführten Unternehmen Zweirad Joos plant ein weiteres Unternehmen, sich im Geisinger Industrie- und Gewerbegebiet Danuvia81 anzusiedeln. Die Firma mit Sitz in Radolfzell beabsichtigt, im nordöstlichen Teil von Danuvia81 ein Logistiklager mit Lagerverkauf zu errichten. Geschäftsführer Andreas Joos, der die Firma in zweiter Generation leitet, stellte dem Gemeinderat jetzt sein Unternehmen und die Planungen für den Standort Geisingen vor.

Joos wartete mit beeindruckenden Zahlen auf. Zweirad Joos macht mit seinen rund 120 Mitarbeitern an derzeit fünf Standorten einen Jahresumsatz von rund 17 Millionen Euro und verzeichnet rund 50 000 Kunden pro Jahr. Verkauft werden jährlich rund 10 000 Fahrräder, darunter 3000 E-Bikes, im Servicebereich übernimmt die Firma 10 000 Reparaturen kleinerer und größerer Art. Zweirad Joos verfolgt bereits seit mehreren Jahren eine Mehr-Kanal-Vertriebsstrategie, zu der neben dem stationären Verkauf auch der Vertrieb via Internet zählt – und das mit Erfolg, wie Andreas Joos betonte: "Unser Online-Shop weist ein Umsatzwachstum von 60 Prozent auf." Ein Eventbereich rundet das Dienstleistungsangebot ab.

Das zentrale Logistiklager in Geisingen soll laut Joos unter anderem zu einer weiter gesteigerten Effizienz der innerbetrieblichen Arbeitsabläufe beitragen. Für Geisingen als neuen Standort habe die gute Verkehrsanbindung gesprochen. Hinzu kämen Attraktionen wie der Donauradweg, die Inline-Arena, der Wohnmobilstellplatz und der Offroad-Park, von denen er sich Synergieeffekte erhoffe. Zudem biete der Standort die Chance, in ein neues regionales Marktsegment außerhalb der Bodenseeregion vorzudringen. Joos rechnet mit 50 neuen Arbeitsplätzen am Standort Geisingen.

Das neue Gebäude, das auf einem rund 12 000 Quadratmeter großen Grundstück im Bebauungsplangebiet Danuvia81-Nord entstehen soll, soll laut Joos ein ausgesprochen energieeffizienter, lichtdurchfluteter Zweckbau mit großzügig bemessenen Glasflächen werden. Im Erdgeschoss werden Verkauf, Werkstatt und ein Eventbereich ihren Platz finden, das Obergeschoss ist dem Lager vorbehalten. Durch alle Ebenen, vom Erdgeschoss bis auf das Dach, soll sich eine Indoor-Teststrecke erstrecken, auf der Fahrräder und E-Bikes Probe gefahren werden können. Im Frühjahr 2020 will Zweirad Joos seinen Geisinger Standort in Betrieb nehmen, sagte Andreas Joos auf Nachfrage aus dem Gemeinderat.