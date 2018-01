Geisingen Zwei Künstler erklären Geisinger Fasnetbrauchtum

Häsmalerin und Maskenschnitzer bei Ausstellung der Narrenzunft dabei. 160 Jahre Geisinger Zunftgeschichte zum Erleben.

Wenn der Besen draußen hängt, ist die Ausstellung geöffnet, die 160 Jahre Geisinger Narrenzunft eindrucksvoll zeigt. Bei entsprechendem Wetter nutzen viele die Gelegenheit einen Spaziergang zu machen und dann gleich vorbeizuschauen. Am Sonntagnachmittag herrschte in den Ausstellungsräumen dichtes Gedränge wie bei der Eröffnung. Es hat sich inzwischen herumgesprochen, wie schön, informativ und umfangreich die Ausstellung ist, aber auch die Aktionen von zwei Künstlern fanden sehr viel Interesse. Sandra Friedrich zeigte, wie ein Hanselekostüm bemalt wird und Fritz Fühnus schnitzte aus einem Lindenholzblock an einer Hexenschemme.

Die Ausstellung beherbergt die alte Gründungsurkunde, aber auch sonstige alte Dokumente, die geschützt hinter Glas liegen. Sie werden von den Erwachsenen gerne gelesen, erfährt man doch viel Neues von der Zunft und deren 160-jähriger Geschichte. In der Ausstellung ist auch eine Ahnentafel alter Narrenräte zu sehen, von denen die meisten nicht mehr leben. Viele der Bilder sind Leihgaben von den Besitzern, die meisten Bilder wurden von Kunstmaler Müller gemalt. „Wir haben viele Leihgaben für die Ausstellung, ja sogar Schenkungen von Häs und Masken erhalten“, betont Alexander Höfler von der Narrenzunft.

Ausgestellt sind alle Narrenfiguren, angefangen vom kleinen Hemdglonker, über die Clowns Fridolin und Theobald, den Narrenbüttel, Hansele, Narrenräte und in einer Ecke steht eine Hexenküche. Diese hat Thomas Braun eingerichtet. Hinter den Vitrinen sind auch alte Schemmen zu sehen, mitunter die ersten, eine Hexenschemme ist noch aus Pappmache.

Der Sonntagnachmittag war dann auch ein besonderes Erlebnis für die Besucher. Fritz Fühnus betätigt sich erfolgreich seit einigen Jahren als Hobbyschnitzer. "Ich habe vor Kurzem einen Kurs bei einem Maskenschnitzer im Schwarzwald besucht und dabei noch den einen oder anderen Kniff gelernt", sagt der Schnitzer. Eine halbfertige Maske und einen Rohling hatte er dabei, einige Kinder durften sich mit dem Schnitzmesser betätigen und vielleicht wurde hier das eine oder andere Talent geweckt?

Wie entsteht ein Hanselehäs? Jedes Symbol, jedes Häs ist ein Unikat. Der Stoff wird mehrfach behandelt, bis er dann fertig genäht zum Häsmaler kommt. Sandra Friedrich, weit über die Grenzen von Geisingen hinaus bekannte Künstlerin, zeigte den interessierten Besuchern, wie ein solches Häs bemalt wird und musste auch viele Fragen rund um die Farben beantworten. "Diese sollen ja dauerhaft auf dem Stoff haften, Regen, Schnee und auch eine behutsame Wäsche nach Fasnacht überstehen", sagt sie. Das Hanselhäs hat ja viele Symbole, von Wappentieren über Pflanzen und bis zu Tieren. Sowohl beim Schnitzen einer Maske wie auch beim Bemalen eines Hanselehäs kommen locker 25 bis 30 Stunden zusammen, erfuhren die Besucher.

Die Ausstellung

Die Narrenzunft Grünwinkel hat anlässlich ihres 160-jährigen Bestehens eine Ausstellung über die Zunft und deren Geschichte organisiert. Die Ausstellung ist in den Räumen des ehemaligen Optikergeschäftes Augenblick zwischen Rathaus und Gasthaus "Hislibeck" zu sehen. Sie ist jeden Sonntag von elf bis 12 und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Auf Wunsch, wenn Gruppen die Ausstellung besuchen wollen, sind auch weitere Termine möglich. Die Ausstellung dauert bis zum 17. Februar. (ph)