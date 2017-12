Gutmadingen Wirrwarr um Kranke und falsche Gutmadinger Ärzte

Gutmadinger Donaumusikanten verlagern ihr Weihnachtstheater in eine ganz spezielle Humorklinik.

Das Leben im Krankenhaus kann manchmal ganz schön aufregend sein. Wenn es dann noch von Schauspielern entsprechend humorvoll thematisiert wird, ist hoher Unterhaltungswert garantiert – so wie beim Gutmadinger Weihnachtstheater der Donaumusikanten. Turbulent drunter und drüber ging es beim Dreiakter "Wer krank ist, muss kerngesund sein" des Musikvereins Donaumusikanten am zweiten Weihnachtsfeiertag.

Der Schwank spielt in der Klinik Heile-Segen, der eine nicht allzu geschlossene Abteilung für psychisch Kranke angegliedert ist. Chef des Krankenhauses ist der vergessliche Professor Waldemar Wunderlich (Bernd Wullich), als sein Stellvertreter lässt der überhebliche Dr. Marc Keller (Marcel Huber) sein Machogehabe am Personal aus, das sich dafür bitter rächt. Über alles, was im Krankenhaus passiert, weiß die Putzfrau Olga (Silvia Burger) bestens Bescheid, die mehr in den Krankenakten schnüffelt, als für Sauberkeit sorgt. Als gespaltene Persönlichkeiten sorgen die Patienten Manni aus der Psychiatrie (Günter Draxler), der sowohl als Karl Lagerfeld oder Picasso und Arzt auftritt, sowie der Koch und leidenschaftliche Hypochonder Werner Schnitzler (Stefan Willmann) permanent für Verwirrung, mit der die Krankenschwestern Lisa (Lena Fischer) und Senta (Patricia Schmid) so ihre Probleme haben.

Neu im Vorzimmer von Professor Wunderlich sitzt Ariane Berger (Anja Wullich), eine ausgesprochen konservativ gekleidete Sekretärin, und die Krankenkassenaufsicht Gerda Holbrook (Wiebke Stania ) bringt mit ihren knielangen wollenen Liebestötern den ohnehin verwirrten Professor völlig durcheinander. Als Picasso stottert Manni daher, schlüpft verkehrt herum in den Arztkittel, untersucht den Hypochonder, der im Bauch eine Uhr ticken hört, und wird als Mafiosi verkannt, während er meint, Rudolph Mooshammer zu sein. Mit dem Personal überwirft sich der Professor, der mal in Sizilien tätig war und dort einen One-Night-Stand mit Gina Mozarelli hatte, der Tochter eines sizilianischen Mafiabosses. In deren Rolle schlüpft Anja Wullich, wandelt sich zur rassigen, langbeinigen und langhaarigen Sizilianerin und droht dem Schönling, dass ihr Vater Blutrache üben und ihm ein wichtiges Körperteil abschneiden wolle, falls er sie nicht heiratet.

Eröffnet wurde die fröhliche Weihnachtsfeier im "Ochsen" durch den Musikernachwuchs der Donaumusikanten.