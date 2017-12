Geisingen Wie Weihnachtsflair ins Pflegeheim kommt

Betreuer in der Geisinger Einrichtung lassen im Advent alte Erinnerungen für Bewohner aufleben

Ein vielfältiges Programm verkürzt im Pflegeheim Geisingen den Bewohnern die Wartezeit auf das Weihnachtsfest. 18 Betreuerinnen unter der Leitung von Gabriele Bouhired sind schon Wochen vor dem Heiligen Abend engagiert dabei, den pflegebedürftigen Bewohnern ein bisschen Abwechslung aus dem Heimalltag zu bieten: Einzelne Bewohnergruppen besuchen die Weihnachtsmärkte in der Region, ein ganztägiger Ausflug führt in den weihnachtlichen Europark nach Rust, katholische und evangelische Adventsfeiern werden besucht, Liederabende oder ein Krippenspiel, das eine Bewohnergruppe einstudiert und aufführt, zeigen viele kreative Möglichkeiten auf, um den Alltag im Pflegeheim zu gestalten.

Und auf vielen Wohnbereichen taucht dann auch noch der Nikolaus auf. Er singt mit den Bewohnern, erzählt ein paar von den zahlreichen Legenden, die sich um den Nikolaus ranken und er bringt Gebäck und Mandarinen mit: Stimmungsvolles Geschehen, bei dem sich Bewohner meist gerne an ihre eigene Kindheit zurückerinnern.

So bekamen vor kurzem die Wohnbereiche M4 und M5 im Geisinger „Haus Baar“ hohen Besuch. Die gut 20 Bewohnerinnen warten neugierig auf den Mann im Bischofsgewand. Darunter steckt Martin Schelling, ehemals Lehrer und im Haus bekannt als Mitarbeiter in der Hospizgruppe. Mit weißem Bart, auf dem Kopf eine Mitra, den Bischofstab an der Hand, schreitet er in den Raum, in dem schwerstpflegebedürftige Bewohner warten.

Gabriele Bouhired, die Leiterin der insgesamt 18 Betreuungskräfte des Hauses und Betreuerin Margot Blüml haben die Bewohner auf den beiden Wohnbereichen schon eingestimmt mit Liedern wie: „oh Tannenbaum“, „leise rieselt der Schnee“ und „lasst uns froh und munter sein“. Der Raum ist mit bunten Weihnachtskugeln geschmückt, Sonnenlicht dringt durch die Rollos, an der Decke hängen Mobiles und Päckchen, Teller mit Gebäck und Madarinen auf den Tischen. „Gesang, davor ist euch nicht bang“, reimt der Nikolaus und lobt die flotte Runde, die sich hier versammelt hat. „Habt Freude und helft einander, nehmt gegenseitig Rücksicht, die Hauptsache ist, ihr habt zusammen Spaß.“

Martin Schelling erzählt einige Legenden vom Nikolaus, der ja vor mehr als 1700 Jahren Bischof von Myra in der Türkei gewesen sein soll. Nach einer Legende soll er Seeleute, die im Sturm in Not gerieten, gerettet haben. Nach einer anderen Legende befreite er drei Jungfrauen aus der Sklaverei und gab ihnen die Freiheit zurück. Er schenkte ihnen drei Goldstücke, so dass sie standesgemäß heiraten konnten. Seither wird er häufig mit drei goldenen Kugeln oder drei goldenen Äpfeln dargestellt: „Niklaus ist ein guter Mann“, heißt es daher auch in dem bekannten Kinderlied.

Der Nikolaus erzählt den Bewohnern die Fabel von der „Weihnacht der Tiere“. Die Tiere stritten nämlich darüber, was wohl das Wichtigste an Weihnachten sei. „Na klar, Gänsebraten“, sagt der Fuchs, „was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten?“ Der Eisbär will viel Schnee, das Reh braucht einen Tannenbaum, „sonst kann ich nicht Weihnachten feiern.“ Und die Eule will es schön schummrig und gemütlich, „nicht so viele Kerzen.“ Der Dachs will „pennen“, der Ochse will saufen. Nur der Esel erinnert alle anderen daran, dass die Geburt des Christkinds das Wichtigste sei. „Das Kind. Jaja, das Kind – das ist doch die Hauptsache, wissen das eigentlich die Menschen?“

„Macht in dieser Zeit die Herzen weit“, gibt der Nikolaus den Bewohnern mit auf den Weg „Gottes Segen möge euch begleiten in hellen und auch in dunklen Zeiten.“ Die muntere Gruppe singt mit dem Nikolaus noch ein paar Lieder, dann gibt es Gebäck und Mandarinen.

Die Betreuerinnen Gabriele Bouhired und Margot Blüml und ihr Team nutzen die Vorweihnachtszeit, um bei den teilweise schwerstpflegebedürftigen Bewohnern für Abwechslung zu sorgen und den Alltag zu beleben. Ein Ausflug in den Europapark in Rust mit 40 Bewohnern sorgte für einen tollen Tag. Kleinere Gruppen besuchten Weihnachtsmärkte in der Region, so in Konstanz, Bad Dürrheim, Villingen oder Immendingen. Auf den Wohnbereichen werden jeweils eigene Adventsfeiern mit den Bewohnern durchgeführt. Mit einigen Bewohnern werden Weihnachtsplätzchen selbst gebacken. Lieder singen und hin und wieder kleine Konzerte sorgen für Abwechslung.

Leben im Pflegeheim

Unter der Regie von 18 Betreuerinnen und Sozialdienst-Mitarbeiterinnen werden im Altenpflegeheim vielfältige Aktivitäten angeboten. Neben einer zweimal wöchentlich veranstalteten Sturzprävention im Haus können die Bewohner an Schwimm- und Gymnastikgruppen teilnehmen oder gemeinsam Singen. Gedächtnistraining wird angeboten, Spiele und Basteln, gemeinsame Abende und Ausflüge. (bea)