Geisingen Weniger Anbieter beim Geisinger Garagen-Flohmarkt

Das Wetter spielte mit, beim Geisinger Garagen-Flohmarkt, doch es kamen weniger Anbieter.

Nach drei verregneten oder sehr kühlen Veranstaltungen der Vorjahre hatte der Geisinger Garagenflohmarkt schönes Wetter, aber weniger Anbieter. Und die verteilten sich wieder auf den Postplatz sowie eben die Garagen, Scheunen oder Vorhöfe. Für die Anbieter eine ideale Angelegenheit, man kann die Waren schon vorher aufbauen, öffnet die Garage und schließt diese wieder am Abend ab. Ob diese Art auf Dauer jedoch Bestand hat, muss man sich fragen, da externe große Anbieter der letzten Jahre fehlten, sie hatten im letzten Jahr schon signalisiert, wegen des großen Aufwands und des geringen Erlöses wohl nicht mehr zu kommen.

So war auf dem Postplatz neben dem Verpflegungsstand des Kindergartens "Regenbogen" Gutmadingen, der den Erlös der Standgebühr in diesem Jahr erhielt, nur ein Flohmarktstand und die Eigenheimer mit ihrer Pflanzentauschbörse. Hier gab es manche Blume, Staude oder Wurzel gegen eine Spende, die, wie der Vorsitzende Jürgen Oswald betonte, die Hospizgruppe Geisingen als Spende erhält. Und in den Garagen gab es alles, vom Kinderspielzeug, Kassetten bis zum Holzspalter oder der Motorsäge, altes Porzellan, Bierkrüge, das ganze Programm des Flohmarktes. Weit verstreut, das Wetter bot sich auch für einen Spaziergang an.

Auch im ehemaligen Textilhaus Engesser gab es Schnäppchen. Elternbeirat und das Personal des Kindergartens Regenbogen grillten Würstchen, kochten Kaffee und verkauften Kuchen. Mit dem Erlös sollen neue Tret-Traktoren für den Außenbereich des Kindergartens gekauft werden.