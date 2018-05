Geisingen Unwetter beim Auftrakt des Kramertreffens in Gutmadingen

Das Kramertreffen in Gutmadingen wurde zum Auftakt überschattet: Ein Wolkenbruch sorgte für Überschwemmung und Sachschaden.

Ein punktuelles Gewitter mit einem wolkenbruchartigen Regen in kürzester Zeit überschattete am Samstagabend das Kramertreffen. Der Schwerpunkt der Niederschläge war in etwa ab dem Baugebiet Hauserswiesen in Richtung Neudingen mit Ausdehnung nach Norden über den Wartenberg. Sturzbäche flossen zwischen Gutmadingen und Neudingen den Hang herab, aber auch am Wartenberg, alles in Richtung Donau. Mit dabei eine Unmenge an Humus und Schlamm. Die Brühe verstopfte die Straße von Neudingen nach Gutmadingen, floss die Hangstraße wie in einem Sturzbach herunter, und flutete anschließend den Keller von Bernfried Huber. Die Einliegerwohnung und die Kellerräume stand über einen Meter unter dem Schlamm. Die Wohnung ist unbewohnbar, Geräte, Möbel, Türen, alles Schrott.

Die Feuerwehren Geisingen und Gutmadingen waren im Einsatz, um den Keller leer zu pumpen und auch die Straßen von Schlamm zu befreien. Unterstützt wurden sie mit Radladern von Gutmadinger Landwirten und vom städtischen Bauhof. Die Zufahrt vom Unterhölzer Wald musste wegen Überflutung und der Schlammmenge auch am Sonntag gesperrt werden, was dann zum Parkchaos bei der Zufahrt führte. Während im Westen des Neubaugebietes Hausers Wiesen rund 28 Liter pro Quadratmeter herunterkamen, war es beispielsweise in der Waldstrasse beim großen Zeltplatz des Kramertreffens "nur" etwa zehn Liter. Kubikmeterweise wurden Hackschnitzel herbeigefahren, um die Parkplätze in den Wiesen einigermaßen befahrbar zu halten. Gegen solche Unwetter sei jeder machtlos, man müsse daraus das Beste machen, wurde auch von Seiten des Veranstalters betont.