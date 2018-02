Aulfingen Unglaubliches aus Aulfinger Familien

Beim Zunftabend wird auf der Narrenbühne so manche lustige Begebenheit aus 2017 öffentlich.

Mit einem bis gegen Mitternacht reichenden, fulminanten Programm zündeten die Zundermännle beim traditionellen Zunftabend ein Feuerwerk der närrischen Darstellungskunst. Von den ideenreichen, bunten Darbietungen war das närrische Publikum restlos begeistert und ließ zu den einzelnen Aufführungen wahre Beifallsstürme prasseln.

Ein beeindruckendes Bild bot wieder der Einmarsch der Zundermännle und Haubergwieble, voran die Musikkapelle und die Brauchtumsvorführung. Nach den Ehrungen eröffnet Zunftmeister Michael Amma mit „Zunder – Narro – endlich ist Zunftobed ihr Leut“, das weitere Programm. Adrian Faber, Jens Amma und Lukas Riedmüller, welche pfiffig durch das Programm führten, gaben gleich die Bühne frei für die alten Herren des Sportvereins, die mit viel Hokus Pokus und Hex Hex ihre Zauberkünste vorführten.

Sehr zur Erheiterung des Publikums, aber auch der roten Köpfe der Betroffenen, gab der Elferrat, moderiert von Ralf Burgert, „unglaubliche Geschichten des Jahres 2017“ zum Besten.

Passend zum diesjährigen Motto „Adel, Jet-Set, glamourös, Aulfinger Fasnet wird pompös“ wurde hierzu mit Nikolaus dem Ersten auch der örtliche Adel empfangen. Berichtet wurde von denjenigen, welche es schafften, in Zürich innerhalb von fünf Minuten gleich zweimal geblitzt zu werden und so in einem Umschlag gleich zwei Strafzettel erhielten, oder dem Geschäftsmann Holger aus Geisingen, der sein Auto verwechselte. Die „alten Damen“ der Feuerwehr sorgten mit ihrem Tanz für Furore. Bei dem Beifallssturm mussten sie trotz der Anstrengung nochmals auftreten.

Mit dem Sound der Musikkapelle ging das Publikum begeistert mit, „Zugabe, Zugabe“ hallte es immer wieder durch den Saal, die gerne erfüllt wurde und die Stimmung immer mehr steigerte. Die von der Gruppe „Spontan“ auch in diesem Jahr präsentierten Tanzkünste bildeten zudem eine wahre Augenweide. Ohne Zugabe kamen sie nicht von der Bühne.

Ralf Burgert und Klaus Heizmann glänzten mit ihrer Vorstellung „Bienchen und Blümchen“, die ebenfalls viel Gefallen fand. Der Jugendclub „Aura“ begeisterte, fantastisch inszeniert, mit seinem Beitrag „Schneewittchen“.

Den Schlusspunkt unter das Programm setzte Ernst Meßmer. Sehr zur Erheiterung des Publikums hatte sein Vortrag über sinnvolle und zweckmäßige Haushaltsführung allerdings auch vom Thema abweichende skurille Elemente.