Geisingen Surinam steht bei Weltgebetstag in Geisingen im Mittelpunkt

Geisinger Kirchengemeinden rufen zur gemeinsamen Veranstaltung am 2. März. Lieder werden am Freitag geprobt.

Die Kirchengemeinden beider Konfessionen der Region Geisingen laden zum Weltgebetstag am Freitag, 2. März, in diesem Jahr in die Markuskirche nach Geisingen ein. Der Ort des Weltgebetstages wechselt jedes Jahr in der Region Geisingen. In diesem Jahr haben Frauen aus dem kleinsten Staat des südamerikanischen Kontinents die Texte für die Liturgie zusammengestellt: aus Surinam, einem Land mit rund 540 000 Einwohnern. Diese haben internationale Wurzeln aus Afrika, Indien, den Indianern, Java, Europa oder auch China. Um diese Vielfalt geht es auch bei dem Weltgebetstag unter dem Motto „informiert beten, betend handeln“.

In der Regel organisieren Frauen in den einzelnen Pfarrgemeinden, vornehmlich von den Frauengemeinschaften, den Gottesdienst. Dies bedeutet aber nicht, dass der Weltgebetstag eine reine Frauenveranstaltung sein muss und ist.

Eingeladen zum Weltgebetstag sind alle Interessierten, also auch Männer. Und nach dem Gottesdienst, der um 18.30 Uhr in der evangelischen Markuskirche beginnt, ist immer noch ein gemütlicher Abschluss vorgesehen. Dieser findet dann im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde statt, bei einem landestypischen Essen aus dem südamerikanischen Staat.

Die Kirchengemeinden laden schon im Vorfeld dazu ein, die Lieder, die die Frauen aus Surinam zusammengestellt haben, zu proben. Der nächste Termin ist am kommenden Freitag, 23. Februar, um 18.30 Uhr in der Markuskirche. Die Chorleiterin des Kirchenchores Kirchen-Hausen, Beate Gschlecht, wird mit den Interessenten die Lieder proben und einstudieren.