Geisingen Sportler der SG Kirchen-Hausen tagen bereits im Neubau

Das Clubheim der SG Kirchen-Hausen ist fast fertig, so konnte das bereits die Generalversammlung 2018 stattfinden. Dieses ehrgeizige Ziel hatte sich die Verantwortlichen beim Baubeginn vor zehn Monaten gesetzt.

Eines der ehrgeizigen Ziele der Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen, die Generalversammlung 2018 im neu erbauten Clubheim abhalten zu können, wurde erreicht. Zehn Monate nach Baubeginn ist das Clubheim in der Innenausstattung fertig, in acht Wochen soll der Rest erledigt sein.

Ob man in diesem Jahr zusätzlich zur Einweihung auch noch die Meisterschaft in der Kreisliga B und den Aufstieg in die Kreisliga A feiern kann, ist noch offen, man ist jedoch guter Hoffnung da die SG derzeit den ersten Tabellenplatz belegt. Ein Jahr ist das Vorstandsduo mit Armin Stihl und Florian Rapp im Amt, ein Jahr, das einen weiteren Meilenstein in der Geschichte des Vereins darstellt.

Die SG Kirchen-Hausen hat derzeit 53 Kinder und Jugendliche, 26 davon sind Mädchen die in der SG trainiert werden. Die Buben sind in der F-Jugend und den Bambinis, die Mädchen in den Altersgruppen B, C und D-Jugend. Die SG ist nach der Aussage von Rolf Federle, Verantwortlicher für den Bereich Damen- und Mädchenfußball, der einzige Verein des Bezirkes der alle Altersklassen abdeckt.

In der Fußballschule sind weitere 25 Jugendliche von der Sportgemeinschaft. Trainer und Betreuer werden für alle Altersklassen gesucht. Und für die Jugend, so wurde oft betont, wurde letztlich das Clubheim neu gebaut, für die Zukunft, denn die Zukunft ist der Nachwuchs. Die Aktiven integrieren derzeit auch drei Flüchtlinge, den kameradschaftlichen Zusammenhalt der Aktiven nannte Markus Lehmann vorbildlich.

Beim aktiven Sportbetrieb zählen auch die zweite Mannschaft sowie die Alten Herren dazu, letztere traten weniger als Fußballer im letzten Jahr in Erscheinung, vielmehr als Helfer beim Neubau.

Die verschiedenen Ressorts sind in der Sportgemeinschaft verantwortlich aufgeteilt wie aus den einzelnen Berichten zu entnehmen war. Für den Bereich technische Leitung berichtete Jannik Thoma, dass bei der Schrottsammlung durch zwei Lieferfahrzeuge Schrott gestohlen wurde, künftig sollte man den Schrott erst am Samstagmorgen bereitstellen. Bei der Generalversammlung konnten langjährige Mitglieder geehrt werden. 20 Jahre ist Florian Rapp dabei, 30 Jahre Manuel Keller, Ronny Bausch, Alexander König und Christian Frank, 40 Jahre Ewald Stihl und seit 25 Jahren sind Guiseppe und Domenico Papagno Schiedsrichter. Über den weiteren Verlauf der Versammlung werden wir noch berichten.