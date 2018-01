Gutmadingen Reinhard Weber ist Ehrenmitglied des FC Gutmadingen

FC Gutmadingen würdigt langjähriges Engagement. Nachwuchsförderung hat hohen Stellenwert.

Der FC Gutmadingen hat wie die meisten anderen Fußballvereine Probleme den laufenden Spielbetrieb zu finanzieren. Dies bedarf enormer Anstrengungen und letztlich auch vieler Sponsoren. Gerade die Energiekosten für die Beleuchtung von Plätzen und Clubheim sowie Heizung steigen immer weiter an. Dies wurde bei der gut besuchten Hauptversammlung des FC sowie des Fördervereins deutlich. Viele Vereine haben zudem noch Probleme mit der Besetzung von Ämtern in den Führungsgremien. Dies ist beim FC nicht der Fall, die Aufteilung der Arbeit in verschiedene Geschäftsbereiche und damit auch die personelle Aufteilung der Arbeit hat sich bewährt.

Marcel Huber leitete die Versammlung, über den Spielbetrieb berichtete Volkhard Ohnmacht und über den Bereich Finanzen Alexander Röthele. Der FC geht in der Nachwuchsgewinnung neue Wege. Zusammen mit dem Kindergarten wurden Spielnachmittage angeboten, dies soll auch weiter so bleiben. Dabei soll nicht nur der Fußball im Vordergrund bei dieser Kooperation stehen, wenngleich das Ziel ist, Kinder früh für den Verein zu interessieren und möglichst als Nachwuchsfußballer zu erhalten. Die Grundlage für den Nachwuchs, Bambinis und F-Jugend, wird im Verein betreut, ab der F-Jugend dann in der Fußballschule, hier stellt der FC seit Jahren einen großen Anteil an Trainern und Betreuern. Für die Aktiven hieß es im letzten Jahr Abstieg aus der Landesliga, trotz des Abstieges blieben alle Aktiven im Verein, was vom Zusammenhalt und der guten Kameradschaft spricht. Der FC liegt derzeit auf dem dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga und hat sich vom Trainer Heinz Jäger getrennt.

Das Amt hat der bisherige Co-Trainer Steffen Breinlinger übernommen. 2021 feiert der FC sein 100-jähriges Bestehen. Marcel Huber betonte dazu: „Die drei Jahre sind schnell vorbei, wir suchen schon heute Urkunden, Bilder und andere Dokumente der letzten 100 Jahre."

Ortsvorsteher Norbert Weber lobte den Verein für die Pflege der Sportanlage und die Jugendarbeit. Bei den Wahlen wurde der Bereichsleiter Organisation, Steffen Moser sowie Finanzen Alexander Röthele, wiedergewählt. Bestätigt wurden die beiden Beisitzer Benjamin Lippl und Dominik Huber. Aufgehört haben die Beisitzer Hansi Wetterer und Jenny Reiser. Zum Ehrenmitglied wurde Reinhard Weber ernannt, der 20 Jahre lang dem Vorstand in verschiedenen Funktionen angehörte. Die goldene Ehrennadel erhielt Dietmar Ohnmacht und die silberne Konrad Brunner.