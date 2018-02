Geisingen Region Geisingen startet fröhlichen in die Fasnet

Frohsinn regiert seit 5 Uhr morgens. Gutmadinger Narren sind die frühsten Antrommler.

Der Auftakt der Fasnet in den Mauern der jeweiligen Gemeinden in der Region Geisingen am ersten Tag der fünften Jahreszeit war ausgelassen und von närrischem Frohsinn und Heiterkeit bestimmt. Noch in der Nacht zum Donnerstag setzten sich die Musiker begleitet von vielen Krachmachern mit Eimern und Deckeln in Marsch. Nach und nach gesellten sich auch Narrenfiguren hinzu, man stattete den Schulen und Kindergärten den Besuch ab und setzte die politischen Regenten in den Rathäusern ab. Am Nachmittag wurden die Narrenbäume gestellt und am Abend zogen die Hemdglonker durch die Orte.

Geisingen: Die Stadtmusik kam in diesem Jahr als Personal der Schwarzwaldklinik. So mancher Professor und Arzt, Pflegepersonal bis hin zum Pathologen war musizierend unterwegs. Trotz heftigem Schneefall galt es das straffe Programm einzuhalten, die Schüler vom Joch der Lehrer zu befreien, die in diesem Jahr aus dem wilden Westen kamen. Danach zogen Musiker, Hexen, Hansele, Gretele und Narrenräte mit der ganzen Schülerschar an den Kindergärten vorbei und nahmen die Kinder, das Personal und die Eltern mit zum nächsten Ziel, dem Platz hinter dem Rathaus. Dort wartete bereits das Rathauspersonal mit Punsch, Glühwein, Süßigkeiten, Brezeln und anderen Gaben auf die vielen Narren und Kinder. Die Kinder ziehen in Geisingen traditionell den Narrenbaum durch die Straßen bis zum Postplatz, vor dem Rathaus ist Halt, dort wird dann der Bürgermeister entmachtet und die Hexen kommen jedes Jahr mit neuen Ideen. In diesem Jahr wird es ihnen bei der Geisinger Schule schwarz vor Augen, deshalb gründen sie ein Internat auf dem Tännlihau und verteilten gleich die Anmeldungen. Die beiden Clowns Theobald und Fridolin machten mit den Kindern so manchen Spaß, neuer Fridolin ist Wolfgang Kreuzer, damit hat sich bei diesen beiden Figuren der Generationswechsel vollzogen.

Schon in aller Frühe stürmten die Zundermännle, voran die Narrenkapelle, das Rathaus, um die Ortsgewalt an sich zu reißen. Zunftmeistersprecher Michael Amma forderte ultimativ: „Endlich ist si do die Fasnet, wie alle Johr, so ist es auch heut, für den Zunderma beginnt die Regierungszeit, Uwe mach es uns nit schwer und gib den Schlüssel her“. Ortsvorsteher Uwe Fröhlin fand es ganz toll: „Jetzt isch des Rothus mal richtig voll“. Obgleich er die Narren listig mit Lob überschüttete: „Der Zunderma trägt das Brauchtum auch hervorragend nach außen“ und dem Jungvater Michael schmeichelte, musste er bei der Übermacht schließlich mit seiner Assistentin Ilona kapitulieren. Leipferdingen: Nach der Befreiung der Schüler und Kindergartenkinder setzten die Strohglonki mit großer Narrenschar und lautem musikalischem Getöse zur Eroberung des Rathauses an. Wortgewaltig hielt Zeremonienmeister Michael Amma die Anklagerede und meinte: „Der lächelnde Dorfoberhäuptling im Fuchspelz, Jürgen, soll darauf drängen, dass in der Stadt die Geschäfte von 21 bis 7 Uhr geöffnet sind, nur dann greife die städtische Bekanntmachung, dass die Steuerpflicht um 21 Uhr endet. Pfiffig wie gewohnt der Ortschef: „Wenn bei den neuen Ladenöffnungszeiten die Steuerpflicht ab 21 Uhr ausfällt, hät der Bürger ebbis und die Stadt kostets nix“. Er war stolz darauf, dass der Strohma die Mogelpackung als erster gemerkt hat und sich die Gutmadinger, Olfinger und Kirchenhusemer über das Geschenk nun auch freuen können. Er gab die Ortsgewalt für die nächsten sechs Tage an den Strohma.

Bildergalerie im Internet: