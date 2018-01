Geisingen Nur wenige Sturmschäden im Geisinger Wald

Geisinger Revierleiter ziehen Schadensbilanz. Auguststurm Kolle fällt 6000 Festmeter Holz.

Der Geisinger Stadtwald mit seinen insgesamt 2206 Hektar Fläche ist bei den letzten beiden Stürmen Friederike und Burglind noch einmal glimpflich davongekommen. Unter 1000 Festmeter Sturmholz bilanzieren die beiden Revierleiter Hartmut Bertsche und Karl-Ernst Rapp das Ergebnis. Allerdings betonen beide Geisinger Revierleiter, dass es derzeit schwierig sei, eine genaue Prognose abzugeben, da es keine Flächenwürfe im Forst sind, sondern Einzelwürfe. „Einmal dort drei bis vier Bäume, dann ein einzelner Baum und auch mal zehn“, erklärt Karl-Ernst Rapp.

Derzeit sind die beiden städtischen Forstwirte Martin Kaiser und Andrej Reinhardt mit der Aufarbeitung von Brennholz beschäftigt. "Die Aufarbeitung der Sturmwürfe ist aufwendig, sowohl was das Aufsägen betrifft, als auch das Rücken des Holzes, weil die Schadstellen überall verteilt sind", betont Hartmut Bertsche. Er hat in seinem Revier, zu dem die Gemarkungen Leipferdingen und Aulfingen und teilweise Kirchen-Hausen zählen, den meisten Anteil an Sturmholz. Sturm Kolle hat im August letzten Jahres bekanntlich ganze Schneisen in den Wald gerissen, aber auch für Einzelwürfe gesorgt. „Bis Ostern sollte das Sturmholz von Kolle aufgearbeitet sein“, sagt Bertsche. Derzeit kann jedoch nicht mit Maschinen im Wald gearbeitet werden, der Boden ist viel zu nass und ein Befahren würde für große Schäden sorgen. Bei solch durchnässten Böden würden auch die Waldwege in Mitleidenschaft gezogen, so der Revierleiter. „Wir hoffen, dass keine weiteren Stürme kommen, denn der Boden ist nass und dadurch die Standfestigkeit mancher Bäume nicht hoch“, sagt Hartmut Bertsche.

Der Sturm Kolle hat rund 6000 Festmeter auf den Boden gerissen, rund 200 davon im Bereich Gutmadingen und 150 in den Geisinger Bergen, der Rest schwerpunktmäßig in Leipferdingen. Ursprünglich am Tag nach dem Sturm ging man einmal von rund 2000 Festmeter aus. Die Mehrmenge gegenüber der Schätzung kommt vom Abräumen von sturmgeschädigten Flächen, aber auch, weil viele Einzelwürfe im ganzen Wald verteilt erst im Nachhinein festgestellt worden sind. Der Gesamteinschlag im Geisinger Stadtwald beträgt rund 16 000 Festmeter, das Sturmholz bleibt innerhalb des Einschlagsolls. „Dann fallen halt andere geplante Einschläge aus“, unterstreicht Bertsche.

Die sogenannten "zufälligen Ergebnisse", wie solche Ereignisse im Fachjargon des Forstes genannt werden, sind neben dem Sturmholz auch Schneebruch, der bisher nicht eingetreten ist und Käferholz. Durch die Trockenheit im August und September hatte man im Gesamtstadtwald eine leichte Zunahme, aber nicht beängstigend. „Derzeit haben wir Wasser genug im Wald“, freut sich Karl-Ernst Rapp, aber das erschwert momentan auch die Arbeiten. Gerade die maschinelle Aufarbeitung muss wetterbedingt pausieren, und die zwei Forstwirte können kapazitätsbedingt nur einen kleinen Teil des Einschlags und der Aufarbeitung erledigen.

Der Markt nimmt das Holz zu guten Preisen ab, anders bei den Stürmen Wiebke und Lothar, als überall auch in Geisingen große Nassholzlager aufgebaut wurden, weil der Markt das Holz nicht mehr aufnehmen konnte.

Wald in Zahlen

Der Geisinger Stadtwald hat eine Fläche von 2206 Hektar. Davon entfallen auf Geisingen 660, Aulfingen 320, Gutmadingen 326, Kirchen-Hausen 425 und Leipferdingen 475 Hektar. Außerdem sind auf noch 313 Hektar Wald im sogenannten Kleinbesitz, sowie 620 Hektar sogenannter Großprivatwald. Der Einschlag auf den städtischen Flächen liegt bei rund 16 000 Festmeter im Jahr. (ph)