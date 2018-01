Leipferdingen Neues Baugebiet als Leipferdinger Jahresziel

Leipferdingen will Platz schaffen für Häuslebauer. Grunderwerb soll schon bald abgeschlossen sein. Erste Gmond zeigt 2018 anstehende Projekte auf.

Auch im neuen Jahr hat Leipferdingen wieder ambitionierte Ziele. Nach dem von Ortsvorsteher Jürgen Keller in der wieder sehr gut besuchten ersten Gmond gegebenen Ausblick steht das Neubaugebiet „Hanfgärten“ weiterhin ganz oben auf der Agenda des Geisinger Ortsteils. "Wenn es gut läuft, kann der Grunderwerb, für den bereits 200 000 Euro ausgegeben wurden, voraussichtlich im Februar abgeschlossen werden", informierte Ortsvorsteher Keller am Dienstagnachmittag. Danach folgt der Bebauungsplan. Planungsmittel von 30 000 Euro stehen zur Verfügung. "Unter Berücksichtigung des für das Verfahren zu sehenden Zeithorizontes kann die Erschließung in 2019 erfolgen", so Keller. "Möglicherweise können bereits zum Ende des nächsten Jahres erste Bauplätze verkauft werden", zeigte er sich optimistisch. Die Siedlungsentwicklung soll jedoch nicht nur auf der „grünen Wiese“ stattfinden. Wert wird auch auf die Nutzung von örtlichen Leerständen gelegt. Drei Projekte dieser Art wurden 2017 realisiert. Weitere stehen an.

Bereits im Februar wird die Straßenbeleuchtung für 150 000 Euro auf energiesparende LED-Lampen umgestellt. Umgesetzt werden soll in 2018 die Fassadenerneuerung des Rathausgebäudes mit neuen Fenstern und Türen. Ein Betrag von 200 000 wurde bereits im Haushalt des Vorjahres ausgewiesen. Eng damit verbunden ist der Umbau des angrenzenden, nicht mehr zeitgemäßen Feuerwehrgerätehaus. "Die Planung wird kurzfristig angegangen", erklärte Ortsvorsteher Keller. Weitere, bereits in 2017 finanzierte Vorhaben, sollen nun im laufenden Jahr realisiert werden. Es handelt sich unter anderem um den Gehweg in der Mühltalstraße mit einem Kostenrahmen von 100 000 Euro, sowie die Verkabelung der Stromleitung im Gebiet „Ob den Häusern“. Im Etat 2018 ist die Aufbringung des Feinbelages in der Scheibenbuckstraße mit 120 000 Euro finanziert.

Mit Blick auf die Hochwassergefahrenkarte wird die so genannte Flussgebietsuntersuchung „Hochwasser, Aitrach, Mühlenbach“ in Auftrag gegeben, rund 115 000 Euro sind dafür vorgesehen. Für die Feldwegunterhaltung sind 50 000 Euro, für die Ausbesserung von Straßenbelägen 30 000 Euro und für die Sanierung von Bordsteinen 36 000 Euro im Haushalt ausgewiesen. 25 000 Euro soll die Verbindungsbrücke vom Bolzplatz zum Spielplatz kosten. Verbunden mit dem Dank an die Stadt resümierte Keller: "Mit den bewilligten Maßnahmen können wir leben“. Die Ortschronik, Teil zwei, an der Agnes und Franz Urban Stihl intensiv arbeiten, kann voraussichtlich 2018 herausgegeben werden.

Mit großem Interesse verfolgten die Zuhörer den von Jürgen Keller mit ansprechenden Aufnahmen und moderner Technik gegebenen Rückblick. Er konnte ein erfolgreiches Jahr 2017 mit einer Fülle von erledigten Aufgaben bilanzieren.

In einer Gedenkminute gedachten die Anwesenden des verstorbenen langjährigen Ortsvorstehers Ernst Speck. Verbunden mit dem Dank an die vielen ehrenamtlich Tätigen, insbesondere Georg Huber, der sich um den Baumschnitt kümmert, forderte der Ortsvorsteher dazu auf, aktiv an der Kommunalpolitik teilzunehmen. Der einstündige Vortrag des Ortsvorstehers fand großen Applaus.

Leipferdingen in Zahlen

805 Einwohner lebten 2017 in Leipferdingen (Vorjahr: 786). Zwei Einwohner sind über 90 Jahre alt. Es gab 13 Geburten (sechs) und sieben Sterbefälle wie im Vorjahr. Drei Paare wurden getraut (zwei). Goldene Hochzeiten waren es wieder zwei. Kindergartenkinder sind es 20 (21), Grundschüler 32 (30), Ortschaftsratssitzungen sechs (neun), Baugesuche zwölf ( sechs). Der Ortsvorsteher hatte 130 Termine wahrzunehmen (133). 60 Aufträge gingen an den Bauhof (55). Die Neuhauhütte war 18 Mal vermietet (19). (wf)