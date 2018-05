Geisingen Neue Pflegedienstleitung im Geisinger Pflegeheim

"Pflege geht uns alle an:" Tamara Djurovic und Anette Angel haben sich viel vorgenommen.

Ein neuer Heimleiter, eine neue Pflegedienstleitung (PDL) und eine Menge neuer Ideen: Das Pflegeheim Haus Wartenberg in Geisingen richtet den Blick in die Zukunft. Torsten Fietze, seit Februar neuer Chef in dem traditionsreichen Pflegeheim, Tamara Djurovic, die neue Leitende Pflegedienstleitung und Anette Angel, ihre Stellvertreterin, bilden ein starkes Team. Sie wollen im Haus Wartenberg in Geisingen, zu dem auch das Haus Eichberg in Blumberg gehört, positive Akzente setzen: „Die Pflege geht uns alle an, wir werden alle alt, Pflege braucht einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft“, sagt Anette Angel.

Tamara Djurovic und Anette Angel sind davon überzeugt. Sie haben im Februar die neue Aufgabe als PDL übernommen und wollen sie engagiert angehen: Neuer Wind im Haus Wartenberg, das mit gut 210 Pflegekräften und etwa 30 Auszubildenden, mit 340 Betten in Geisingen und 50 in Blumberg, zu den großen Pflegeeinrichtungen in den Landkreisen Schwarzwald-Baar und Tuttlingen gehört. Nach bald 30 Jahren hat Bernd Häßler die Leitung des Hauses abgegeben und seinen Ruhestand angetreten. Torsten Fietze hat die Leitung übernommen.

„Wir haben den Vorteil, dass wir in einer großen Einrichtung arbeiten“, sagt Pflegedienstleiterin Djurovic. In verschiedenen Wohnbereichen warten viele interessante Aufgaben. Zum Beispiel Patienten, die Schwerstpflege benötigen, weil sie unter Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma oder Appalisches Syndrom (Wachkoma) leiden. Oder weil sie nach einem Luftröhrenschnitt (Tracheostoma) künstlich beatmet werden müssen. Menschen mit allerlei körperlichen oder psychischen Gebrechen, Suchtproblemen oder Demenz: Anspruchsvolle Aufgaben, die die Pflegekräfte voll fordern. „Im Mittelpunkt stehen Bewohner und Pflegebedürftige“, erläutert Tamara Djurovic.

„Es ist spannend, diese neuen Strukturen hier zu schaffen“, sagt Anette Angel. Die Stellvertretende Pflegedienstleiterin ist auch Beauftragte für das Qualitätsmanagement (QMB).

„Wir setzen auf eine gute Teamarbeit, wir wollen nicht alles vorgeben und nutzen langjährige Erfahrungen älterer Mitarbeiter“. So wurden hausinterne Arbeitsgruppen gebildet, die zum Beispiel Pflegestandards entwickeln. Da geht es um Schmerztherapie, um Psychische Erkrankungen und Angststörungen, um Wundversorgung, Sturzprävention oder Demenz, um den Umgang mit Arzneimitteln, um Palliativ-Arbeit oder Schluckstörungen und vieles mehr.

„Qualitätsmanagement ist nicht nur ein dickes rotes Buch sondern es wurde von den Pflegekräften selbst erarbeitet und dadurch auch praktisch umgesetzt“, sagt Angel. Einmal in der Woche treffen sich Heimleitung, PDL, Leitungskräfte aus den Bereichen Pflege, Hauswirtschaft, Küche und Verwaltung zur Dienstbesprechung: Hier könne dann jeder seine Fragen oder Probleme loswerden und auf direktem Weg klären. Das Ziel: Die Abläufe im Haus zu verbessern, Konflikte zu beseitigen und ein gutes Arbeitsklima zu schaffen, das vor allem Bewohnern nutzt, aber auch Pflegekräfte und Helfer motiviert.

„Wir wollen das Interesse für diesen Beruf wecken“, sind die beiden überzeugt. Und mit Simone Balsamo ist inzwischen eine freigestellte Praxisanleiterin im Einsatz, die den Auszubildenden zeigt, wie Pflege in der Praxis umzusetzen ist. Neue Auszubildende und Pflegekräfte gewinnen, ältere Mitarbeiter einbinden, ihnen Wertschätzung entgegen bringen, das wird als Weg zum Ziel verstanden. Die Erfolge scheinen ihnen recht zu geben „Wir lachen ganz viel, wir sind ein lustiges Völkchen und gehen gerne zur Arbeit“, erklärt Anette Angel: „Wir wollen im Interesse der Bewohner handeln, neue Ideen einbringen und umsetzen. Und wir wollen möglichst pragmatisch und flexibel handeln.“