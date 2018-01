Geisingen Neue Geisinger Sozialstation im Sommer bezugsfertig

Geisinger Neubau macht gute Fortschritte. Räume für betreutesWohnen und Arztpraxis.

„Ihr müsst auch Geld haben“, müssen die Geschäftsführerin Renate Wittenberg und der zweite Vorsitzende Bernfried Huber von der Sozialstation immer wieder hören. Der Grund ist der gewaltige Neubau am Ortseingang von Geisingen. Beide ärgern sich über diese Aussagen ganz gewaltig. Vor zehn Monaten war Spatenstich, nach zwei Jahren Beratung und Planung, im Sommer soll der Bau fertig sein. Es ist in der Tat schon ein großer Baukörper, der beim Kreisverkehr entsteht.

„Wir könnten es auch ruhiger haben ohne diesen Neubau, aber es ist die Zukunft der Sozialstation“, betont Bernfried Huber. "Derartige Vorwürfe sind unangebracht", sagt auch Renate Wittenberg. Die derzeitige Zinssituation war natürlich ausschlaggebend für die Entscheidung im Vorstand der Sozialstation das Konzept von Bernfried Huber zu genehmigen und für die Ausführung freizugeben. Durch erfolgreiche wirtschaftliche Jahre in der Vergangenheit hat die Sozialstation auch etwas Eigenkapital zurücklegen können und nachdem einerseits die Leistungen der Station nach wie vor stark nachgefragt werden andererseits aber auch noch Bedarf an betreutem Wohnen und Tagespflege besteht, reiften die Investitionspläne. Bisher zahlte die Sozialstation Miete für ihre Räumlichkeiten im ehemaligen städtischen Krankenhaus, das zum betreuten Wohnen umgebaut wurde.

Rund 5,5 Millionen Euro werden in den Neubau investiert. Im Vorstand der Sozialstation, wobei hier der zweite Vorsitzende Bernfried Huber der Initiator ist, reifte die Überlegung ein eigenes Gebäude zu errichten, in dem sie selbst ein neues Domizil hat, aber auch als Dienstleister im Bereich der Seniorenarbeit aufzutreten. "Möglichst lange zuhause gepflegt werden, in Ergänzung mit Angeboten wie Tagespflege, wird künftig noch stärker nachtgefragt", betont Bernfried Huber. Viele Verhandlungen für die Genehmigung als betreutes Wohnen und Tagespflege waren erforderlich, aber auch die Ausschau nach Zuschüssen.

Der Baukörper hat eine Gesamtlänge von rund 50 Metern Länge und einer Breite von rund 16 Meter, mit einer Nutzfläche von rund 2000 Quadratmetern. Neben den Räumlichkeiten der Sozialstation sind dort 14 Wohnungen für betreutes Wohnen, sowie 15 Tagespflegeplätze und ein Gemeinschaftsraum und eine Cafeteria vorgesehen. Auch eine Arztpraxis wird im Neubau untergebracht. Ein Aufzug mit einer Tiefe von 2,40 Metern ermöglicht auch die Aufnahme einer Krankentrage. Beim Spatenstich brachte es der Vorsitzende der Sozialstation, Pfarrer Ewald Bilharz aus Emmingen auf den Punkt, indem er betonte: "Mit diesem ehrgeizigen Projekt wird ein Stück Nächstenliebe konkretisiert."

In den nächsten Wochen soll bereits bei der Sozialstation bei genügender Nachfrage eine Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz eingerichtet werden. „Wir bauen nicht für uns, sondern für die Allgemeinheit“ stellte Bernfried Huber deutlich, „es ist auch nicht meine Sozialstation, sondern unsere Sozialstation, also für alle“.

Sozialstation

Die Sozialstation St. Beatrix, westlicher Kreis Tuttlingen, wurde 1978 gegründet. Einzugsgebiet der Sozialstation sind die Gemeinden der Seelsorgeeinheiten der Region Geisingen, die Region Immendingen, Emmingen-Liptingen, Möhringen und Esslingen. Seit ihrer Gründung hat die Station ihre Büro und Lagerräume mit kurzer Unterbrechung im ehemaligen Krankenhaus in Geisingen. (ph)