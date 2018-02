Gutmadingen Neue Fenster für das Gutmadinger Rathaus

Historisches Gebäude wird weiter aufgewertet. Neuer Mobilfunkmast ersetzt Anlage bei Kramer-Areal.

Der Gutmadinger Ortschaftsrat beriet über bauliche Maßnahmen des Rathauses. Das Rathaus besteht eigentlich aus zwei Gebäuden, der linke Teil ist das alte Schulhaus, der rechte Teil das Rathaus. Beide Gebäudeteile sollen in diesem Jahr einige bauliche Veränderungen erfahren. Das eigentliche Rathaus erhält neue Fenster. Eine Maßnahme, die immer wieder bei den Haushaltsplanberatungen angemeldet wurde und nunmehr für 2018 realisiert werden soll. „Geplant sind Sprossenfenster in Holzausführung“, wie Planer Claus Limberger in der Sitzung betonte. Im ehemaligen Schulhaustrakt wurden vor einigen Jahren bereits Fenster in dieser Ausführung ausgetauscht. Damit entsteht wieder ein einheitliches äußeres Erscheinungsbild. Nicht ausgetauscht wird das Fenster im ehemaligen Jugendclub. Irgendwann, so Limberger, müsse das Dach saniert werden und in diesem Zug soll dann auch dieses Fenster samt der Fassadenverkleidung ersetzt werden. Geändert und saniert werden soll das Treppenhaus im Schulhaustrakt, der von den Donaumusikanten im Dach, darunter von der Narrenzunft und im Erdgeschoss von den Landfrauen, der Krabbelgruppe und dem Kirchenchor genutzt wird. Beide Eingangstüren werden energetisch ertüchtigt, vermutlich ausgetauscht, und auch im Innern des Gebäudes ist ein buntes Sammelsurium an Türen vorhanden, was nach der Sanierung nicht mehr so sein soll. Derzeit wird, wie Ortsvorsteher Norbert Weber mitteilte, ein Konzept für ein mögliches Kramer-Museum erarbeitet, das dann beim Kramer-Treffen vorgestellt wird.

Der Gemeinderat hat, wie Gemeinde- und Ortschaftsrat Hubert Willmann dem Gremium mitteilte, der Aufstellung eines Mobilfunkmastens südwestlich des Baugebietes Hausers Wiesen zugestimmt. Der Ortschaftsrat hat das Baugesuch einmal abgelehnt, nach Auskunft des Landratsamtes ist das Vorhaben jedoch genehmigungsfähig und deshalb hat der Gemeinderat zugestimmt. Im Gegenzug zum neuen Masten wird der Funkmasten beim Kramerareal abgebaut.

Der Ortschaftsrat hat in der Sitzung zwei Baugesuchen zugestimmt, dem Neubau einer Garage an der Schulstraße, zum anderen für die Erweiterung der Schreinerei Huber.