Gutmadingen Narren glossieren Gutmadinger Ortsgeschehen

Zunftabend mit vielen lustigen Programmpunkten und sehenswerten Tanzeinlagen.

So schön kann die Saalfasnet in Gutmadingen sein: Am Samstagabend erlebte das närrische Publikum im umgebauten, aber dennoch für einen derartigen Anlass viel zu kleinen Gemeinschaftshaus den Höhepunkt einer jeden Krähenloch-Fasnet. Unter dem vieldeutigen Titel "Es war einmal..., im Märchenbuch – die Fasnet such" boten die zahlreichen Akteure des Gutmadinger Zunftballs ein abwechslungsreiches Programm aus Tanz, Sketch und jeder Menge Bütt.

Der Zufall wollte es, dass der Zunftball ohne Narrenmutter stattfand. Narrenmutter Julia Burger war erkrankt, so dass Narrenvater Markus Still die Neu-Narrenräte Knut Egle und Samuel Stania aufforderte, ihr Gelübde am Mantelumhang des stellvertretenden Narrenvaters Bernd Wullich abzulegen. Das Spektakel fand nach dem Landeanflug der Raben und dem Tanz der Burgbläri, der zweiten Narrenfigur, statt. Der Einzug dieser Traditionsfiguren markiert seit jeher den Auftakt zum närrischen Spektakel im Gemeinschaftshaus.

In diesem Jahr haben die Gutmadinger Narren auch richtig Grund zu feiern: Seit 60 Jahren besteht der Narrenverein Krähenloch, der an diesem Abend einen Abschied zu verdauen hatte: Nach 28 Jahren im Elferrat und zehn Jahren als Schriftführer trat Karl-Heinz Schelling ins zweite Glied zurück. Doch der guten Stimmung konnte dieser Abschied nichts anhaben. "Semi Secco" nennt sich eine Frauentanzgruppe, deren akrobatischer Auftritt mit Bierkisten der richtige Appetizer für die folgenden Stunden des närrischen Programms war. Büttenrednerin Brigitte Römer entführte das Publikum in zwei Auftritten in die Welt kleinen und großen Politik und Begebenheiten.

Wie immer hatte Bernhard Huber den Blick aufs Ortsgeschehen im Visier. Amüsante, nachdenkliche, schelmische und direkte Geschichten und Anekdoten brachten das Publikum zum Lachen, denn Bernhard Huber kennt seine Gutmadinger, schließlich war er lange Ortsvorsteher und ist im Dorf bestens vernetzt.

Ganz ohne Worte präsentierten die Gäste der Loräbieschter im Kino einen fröhlichen Sketch, der ein ums andere Mal das Publikum zum Lachen brachte. Eine Büttenrede hatte auch Kurt Egle in petto, ehe die Elferratsfrauen ihre tänzerische Finesse auf der Bühne zeigten und der Elfferrat sein theatralisches Geschick bei seinem Programmpunkt aufblitzen ließen.