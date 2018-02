Geisingen Närrischer Spaß beim Geisinger Kapuziner

Geisinger Frauengemeinschaft verlegt für die Frauenfasnet die Eremitage vom Wartenberg ins Pfarrheim.

Viele der neu zugezogenen Geisinger und damit auch etliche Besucher der Frauenfasnet im voll besetzten Pfarrheim kennen den Kapuziner nicht. Die Eremitage auf dem Wartenberg mit den Einsiedler, der als hölzerne Figur die Besucher begrüßt und auch erschreckt, verbirgt sich dahinter. Wer trifft sich dort inmitten von herrlichen Bäumen an einem lauschigen Ort? Bei der Frauenfasnet traf sich alles, getreu dem Motto "Am Kapuziner – ein Stelldichein". Die Holzfigur wurde lebendig, das Bühnenbild entführte die Besucher in den Wald.

Ulrike Benz als Kapuzinermönch begrüßte die Besucher und wartete dann auf dem Stuhl, wer alles vorbeikommt. Als Erste kamen Petra Springindschmitten und Beatrix Tritschler, die einen Sketsch auf die Vergesslichkeit im Alter servierten. Die Unverwüstlich-Couragierten zeigten gekonnt das Märchen "Schneeweißchen und Rosenrot". Roswitha Bertsche wusste so allerhand zu erzählen, geht sie doch als Hermine jede Woche zum Kapuziner und legt ihm einen Piccolo hin, den dieser aber nicht trinkt. Wanderer mit Wanderstöcken, auch Stockenten genannt, als solche erklommen die Kirchenchorfrauen den Wartenberg und trafen sich bei der Eremitage.

Wer wird das Geisinger Ortsgeschehen servieren? Ein Programmpunkt, der zur Frauenfasnet gehört und meist von einem Duo oder Trio vorgetragen wurde, nachdem Hannelore Fromm und Ingrid Hemens im letzten Jahr damit aufhörten. Ramona Fenzl als Scheese war die Nachfolgerin, die als Wanderer beim Kapuziner aus dem Nähkästchen plauderte. Sie hatte aber nur Missgeschicke parat, die denen passiert sind, die auch im Saal waren, und diesen auch entsprechende Utensilien verteilte, die zum Missgeschick passten.

Nur singend verständigen konnten sich die Vorstandsfrauen der Frauengemeinschaft, die ebenfalls als Wandergruppe unterwegs waren und für Stimmung sorgten. Ohne ein Wort zu sprechen, dafür mit viel Mimik und Gestik den Saal zum Toben bringen, das schaffte die Gruppe "Alle wo mitmache wend" mit ihrem Sketch. Junggesellinnenabschied bei der Eremitage? Die Grazy-Mummies zeigten dies, wobei Alexandra Hog-Hafner die Braut spielte, die vom Junggesellendasein Abschied nehmen will. Und das Programm wurde dann mit den Waldfeeen aus den keltischen Sagen der "Dunschtig-Wieber" zum Schluss getoppt, ehe die 50 Akteure sich nochmals auf der Bühne versammelten.