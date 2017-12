Geisingen Närrische Unikate für Geisinger Ausstellung gesucht

Geisinger Narrenzunft hofft auf Leihgaben. Schaufenster sollenFasnethistorie zeigen. Zunft feiert 2018 ihr 160-jähriges Bestehen.

Die Geisinger Narrenzunft Grünwinkel wird im nächsten Jahr 160 Jahre alt. Im Mittelpunkt wird eine Ausstellung unter dem Motto "160 Jahre Narrenzunft" stehen. Um diese Ausstellung jedoch mit Leben, besser gesagt mit Unikaten füllen zu können, ist die Zunft auf die aktive Mitarbeit der Bevölkerung und Narren angewiesen. Die Ausstellung soll am 6. Januar parallel zum Abstauben der Gedenktafel im Grünwinkel eröffnet werden und findet in den Schaufenstern des ehemaligen Optikergeschäftes Augenblick statt.

"Eigentlich ist für die Ausstellung als Leihgabe alles gefragt, was die Geschichte der Narrenzunft darstellt", wie Zunftschreiber Bernhard Schacherer betont. Nicht nur Narrenhäs, etwa das von einem alten Hansel oder eine alten Hexe, die schon samt Schemme jahrzehntelang irgendwo in einem Schrank liegt und verstaubt. Viele Besitzer solcher alter Unikate, Dokumente oder von Häs hätten Bedenken, dass sich die Zunft alles einverleiben will, so Schacherer. "Das ist keinesfalls so, wer der Zunft etwas schenken oder verkaufen will, kann das, sonst erfolgt garantiert die Rückgabe. Ganze alte Unikate könnten später im Zunftkeller in Vitrinen gezeigt werden, sofern der Besitzer dies möchte.

Am Dreikönigstag, Samstag, 6. Januar, wird traditionell die Gedenktafel am Haus Mayer im Grünwinkel, wo die Zunft gegründet wurde, abgestaubt, dann wird die Ausstellung eröffnet. Die Ausstellung wird dann auch länger als bis Aschermittwoch zu sehen sein, genau bis zum 17. Februar.

Solange bleibt auch die Wäschehänge an der Hauptstraße und das hat einen besonderen Grund: Die Gründung der Narrenzunft Grünwinkel erfolgte am 17. Februar 1858.

Ansprechpartner für die Ausstellung ist Bernhard Schacherer, der unter der Telefonnummer 0771/898 88 81 weitere Auskünfte erteilt. „Wir sind zuversichtlich, viele alte Utensilien rund um die 160-jährige Fasnetgeschichte zu erhalten, und bedanken und schon im Voraus“, sagt Schacherer. Und da die Zeit drängt, wäre es hilfreich, möglichst bald die Zusagen für die Leihgaben zu erhalten.

Die nächstjährige Saison steht unter dem Motto „Die 70-er Jahre die wared wild, wir Narre führet ebbs im Schild“. Die Zeit bis zur Fasnet 2018 ist kurz, ja sehr kurz. Deshalb stehen auch schon die ersten Proben zwischen den Jahren an. Gestern probten die Nachwuchshexen den Hexentanz, die Hansele haben am heutigen Donnerstag, 28. Dezember, um zehn Uhr einen Arbeitseinsatz, die Hexen laden zur zweiten Kindertanzprobe am 2. Januar um 17.30 Uhr ein. Die Schottisch- und Formationsprobe für die Hansele findet am 13. Januar statt, um 13.30 Uhr für die Kinder, um 15 Uhr für die Erwachsenen. Die närrische Wäschehänge wird am 20. Januar aufgehängt, am gleichen Tag ist auch noch ein Fototermin für alle Aktiven, um ein aktuelles Foto anlässlich des runden Geburtstages zum 160jährigen Bestehen zu haben.

Narrenzunft

Die Narrenzunft Grünwinkel wurde am 17. Februar 1858 im grünen Winkel gegründet, worauf der Name zurückzuführen ist. Anlässlich des Jubiläums zum 160-jährigen Bestehen plant die Zunft eine Ausstellung vom 6. Januar bis zum 17. Februar in verschiedenen Schaufenstern in der Hauptstraße und sucht hierfür noch altes Häs und Bilder sowie Utensilien rund um die Geisinger Fasnet. (ph)

Informationen im Internet: