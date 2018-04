Geisingen Musikalische Werbung für neue Geisinger Bläserklasse

Konzert soll bei Schülern Interesse an Blasmusik wecken. Zwei neue Bläserklassen sind ab Herbst geplant.

Nach dem Erfolg der ersten beiden Bläserklassen an den Grundschulen Geisingen und Kirchen-Hausen 2016 steht in einigen Wochen der Abschluss der zweiten Bläserklassen mit dem Ende des Schuljahres an. Grund, Werbung dafür zu machen, dass es im Herbst nach dem Schuljahresbeginn wieder Bläserklassen gibt. Hierfür hat die Geisinger Bläserklasse in der Stadthalle in Geisingen am Freitagmorgen zu einem Werbe- und Informationskonzert eingeladen, im Mittelpunkt standen die Schüler der ersten und zweiten Klassen an der Geisinger Grundschule. Denn sie sollen zwei Jahre lang in der Bläserklasse Musikunterricht der besonderen Art erhalten. Im Herbst besuchen sie dann die Klassen zwei und drei und sind damit zwei Jahre im Musikunterricht. Auch Kirchen-Hausen macht noch Werbung bei den beiden Klassen.

.Was ist die Bläserklasse? Dies ist eine Kooperation zwischen der Bläserschule und den beiden Grundschulen für interessierte Schüler der zweiten und dritten Klassen. Zwei Jahre lang erhalten sie Unterricht in der Schule durch Musiker. Und zwar sowohl Einzelunterricht wie auch in der Gruppe. Immer wieder überraschen die Musikknirpse schon wenige Wochen nach dem Beginn der Ausbildung mit den Auftritten. .Was bietet die Bläserschule noch? Neben dieser Kooperation gibt es Angebote wie musikalische Früherziehung oder Blockflöten und Rhythmik. So ist die Bläserklasse ist ein weiteres Angebot, aber auch eine Möglichkeit Kinder frühzeitig für die Musik zu begeistern. .Wie lange dauert die Bläserklasse und was kommt danach? Der Unterricht außer den Schulferien dauert zwei Jahre. Die meisten Schüler der Bläserklasse blieben ihrem Hobby treu und sind inzwischen bei der Bläserschule. Man hatte bei der Einführung der Bläserklassen die Hoffnung, dass aus den Kindern der Bläserklassen später auch Musiker werden. Dies hat sich auch bis auf Einzelne erfüllt, mit der Bläserklasse wurde das Interesse für die Blasmusik geweckt. Und die Kinder sind mit Begeisterung dabei, sie erhalten Unterricht, einzeln oder registerweise je nach Instrument getrennt und dann steht auch gemeinsames Musizieren an. Denn gerade das macht ja richtig Spaß, nicht nur alleine zu musizieren, sondern gemeinsam Stücke vorzutragen. .Wie läuft der Unterricht ab? Die gemeinsamen Proben leitet in Geisingen Stadtmusikdirektor Rudolf Barth. Neben ihm unterrichten auch Ingrid Fromm oder Norbert Stoffler. In Kirchen-Hausen sind dies Ference Guti und Antal Fenyvesi. Die Kirchen-Hausener Bläserklasse wird ferner im Rahmen des Dorffestes am 13. Mai auftreten. Die jeweiligen Unterrichtstage werden von den Schulleitungen in Absprache mit der Bläserschule und den Ausbildern festgelegt und sind im Stundenplan eingebunden. Rudolf Barth betonte: „Die Kinder sind mit Begeisterung dabei und bei der ersten Bläserklasse merkt man die zwei Jahre Ausbildung deutlich“. .Wie läuft die Anmeldung ab? Anmeldungen nehmen die beiden Grundschulen im Sekretariat entgegen. Nach der Anmeldung wird noch eine Instrumentenprobe mit den Interessenten durchgeführt. Interessenten werden außerdem noch zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Die Anmeldung ist verbindlich und gilt für zwei Jahre.