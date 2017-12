Geisingen Mit viel Würfelglück zum Geisinger Neujahrsring

Gleich drei Vereine in der Region Geisingen laden an Silvester zum Barschen ein.

In den nächsten beiden Tagen finden zum ersten Mal aufgrund der Tatsache, dass Silvester auf einen Sonntag fällt, die Neujahrsring-Würfelrunden an zwei Tagen statt. Vor einigen Jahrzehnten fanden diese Würfelrunden, Barschen oder Paschen genannt, in fast jedem Gasthaus statt, inzwischen gibt es immer weniger Gasthäuser. Dafür sind einige Vereine in diese Marktlücke gesprungen und bieten solche Veranstaltungen auch für die Öffentlichkeit an, einige andere Würfelrunden sind mehr oder weniger vereinsintern.

Die offenen Veranstaltungen eröffnen die Geisinger Angler. Sie sind in diesem Jahr einen Tag vor dem Silvester an der Reihe und laden bereits am heutigen Samstag, 30. Dezember, ab 13 Uhr in die Fischerhütte ein. Am Silvestertag, 31. Dezember, sind dann die beiden Sportvereine aus Geisingen und Gutmadingen zugange. Der SV Geisingen lädt b 13 Uhr ins Clubheim ein und der FC Gutmadingen hält Silvesterringe für die Würfelrunden ab 14 Uhr bereit.

Würfelspiele sind eines der ältesten und verbreitetsten Hasardspiele und werden mit einem Würfelbecher, meist aus Leder, sowie drei Würfeln gespielt. Woher der Namen Barschen kommt, ist offen, vielleicht ist es eine Abwandlung des Paschen, das auf dem Französischen kommt und kommt von Passe-dix (Knobeln, Knöcheln, Würfeln) herrührt.

Die Spielregeln sind vielfältig und werden einvernehmlich von jeder Gruppe selbst festgelegt. Jeder Teilnehmer legt den Preis für einen Ring, oder auch eine Brezel in die Mitte, die Runde kauft beim Veranstalter die Anzahl Ringe, die dann auf dem Tisch liegen und reihum ausgewürfelt werden: Große, Kleine, in einem Wurf oder in Drei, derjenige, der gerade vorwürfelt, legt das fest, beispielsweise drei Einser gibt 300 oder drei Kleine im Ersten. Noch ist ihm der Ring damit nicht sicher, denn einer kann ja das gleiche Ergebnis haben und dann gibt es ein Stechen der beiden Besten. Hier zählen die absoluten Punkte. Wer dann mit den meisten Ringen nach Hause geht, zeigt sich dann.